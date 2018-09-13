13 Eylül 2018 16:01

Ligde 5. haftanın hakemleri belli oldu

Ligde 5. haftanın hakemleri belli oldu
5. haftanın açılış karşılaşmasını Bülent Yıldırım yönetecek.
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Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 5. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler şunlar:

Yarın

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Bülent Yıldırım

15 Eylül Cumartesi

17.00 MKE Ankaragücü-Akhisarspor: Volkan Bayarslan

20.00 Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler

20.00 Göztepe-Kayserispor: Arda Kardeşler

16 Eylül Pazar

17.00 Demir Grup Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan

17.00 Medipol Başakşehir-Antalyaspor: Alper Ulusoy

20.00 Çaykur Rizespor-Bursaspor: Suat Arslanboğa

20.00 Atiker Konyaspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık

17 Eylül Pazartesi

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: Halis Özkahya

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