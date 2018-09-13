Fenerbahçe, Galatasaray efsanesi Metin Oktay’ı unutmadı

Fenerbahçe, Galatasaray efsanesi Metin Oktay’ın ölüm yıl dönümünü unutmadı.
Sarı-lacivertliler, resmi sosyal medya hesabından yayımladığı anma mesajında şu ifadeleri kullandı:
“Galatasaray Spor Kulübü’nün ve Türk futbolunun efsane futbolcularından Metin Oktay’ı, vefatının 27. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz.”
Galatasaray Spor Kulübü'nün ve Türk futbolunun efsane futbolcularından Metin Oktay'ı, vefatının 27. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/gicaRpzHDz— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 13 Eylül 2018