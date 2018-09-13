13 Eylül 2018 10:26

Fenerbahçe, Galatasaray efsanesi Metin Oktay’ı unutmadı

Fenerbahçe, Galatasaray efsanesi Metin Oktay’ı unutmadı
Fenerbahçe Spor Kulübü, Galatasaray'ın efsane futbolcusu Metin Oktay'ın ölümünün 27. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.
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Fenerbahçe, Galatasaray efsanesi Metin Oktay’ın ölüm yıl dönümünü unutmadı.

Sarı-lacivertliler, resmi sosyal medya hesabından yayımladığı anma mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Galatasaray Spor Kulübü’nün ve Türk futbolunun efsane futbolcularından Metin Oktay’ı, vefatının 27. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz.”

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