Fiorentina'dan hayatını kaybeden kaptanı için flaş karar

Fiorentina, hayatını kaybeden kaptanı Davide Astori'nin sözleşmesini süresiz uzattı ve tüm kontrat bedelini eşi ile kızına ödemeye karar verdi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre; İtalya, kamp yapılan otelde ölü bulunan Fiorentina’nın 31 yaşındaki kaptanı Davide Astori’nin yasını tutuyor.

Fiorentina Kulübü, kaptanın sözleşmesini süresiz olarak uzatırken tüm kontrat bedelinin eşi ve kızına ödeneceği belirtildi.

Öte yandan ilk etapta ani kalp durması olarak tespit edilen Astori’nin şüpheli ölümüyle ilgili her ihtimale karşılık cinayet soruşturması da açıldı.

Floransa kentindeki Artemio Franchi Stadı önüne gelen taraftarlar, Astori anısına mum yaktı ve Fiorentina atkılarını stadın etrafındaki korkuluklara astı. Ayrıca, İtalyanca "Güle Güle Kaptan" yazılı büyük bir pankart açıldı.



La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Tuttosport gibi İtalya'nın önde gelen spor gazeteleri de ilk sayfalarının tamamında Astori'nin ölüm haberine yer verdi.

Öte yandan, FIFA ve UEFA başta olmak üzere, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye ile Avrupa'dan birçok kulüp, Francesco Totti, Andrea Pirlo, Gianluigi Buffon ve Sergio Ramos gibi isimler taziye mesajı yayımladı.