'Taçsız kral' Metin Oktay anılıyor

'Taçsız kral' lakaplı, sporumuzun sembol isimlerinden Metin Oktay, 27. ölüm yıl dönümünde anılıyor.

Futbol sahalarındaki golcülüğü kadar centilmenliğiyle de herkesin sevgi ve saygısını kazanan Metin Oktay için sosyal medyada #MetinOktay etiketiyle mesajlar paylaşılıyor.

1954/55'te İzmirspor'da başladığı kariyerini Galatasaray'da sürdüren Metin Oktay, 1961/62 sezonunda kısa süreliğine İtalya'nın Palermo takımında da forma giymişti. Oktay, 1969'da futbola sarı kırmızılı formayla veda etti.

Metin Oktay, 36 milli maçta fileleri 19 kez havalandırdı. Oktay, kariyeri boyunca 374 maçta 330 gole imza attı.

Metin Oktay, futbolculuğu sonrası Tercüman, Güneş ve Milliyet gazetelerinde spor yazarlığı yaptı, 13 Eylül 1991'de trafik kazasında yaşamını yitirdi.

DENİZLERİN İDAMINI ÖNLEMEK İÇİN İMZA TOPLADI

Futbolculuğunun yanı sıra dönemin sıcak toplumsal meselelerinde de sessiz kalmayan Metin Oktay, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idamını önlemek için imza kampanyası başlatmasıyla biliniyor.

TİP SEÇMENİYDİ

Milliyet Yazarı Melih Aşık, Türkiye İşçi Partisi seçmeni Metin Oktay'ın ünlü bir yazara 'Bizi sosyalist yaptın ama sen aramızdan çektin gittin' diyerek sitem ettiğini 2009 tarihli yazısında aktarmıştı. Aşık'ın isim vermeden belirttiği anekdotta adı geçen yazarın Çetin Altan olduğunu Hikmet Çiçek yazmıştı.

CEMAL SÜREYA'NIN KALEMİNDEN METİN OKTAY

Şair Cemal Süreya ise 2000'e Doğru dergisinde Oktay'ı şu sözlerle anlatmıştı:

“Metin Oktay adsızlığın büyük şiirini yaratarak en büyük ad oldu. Hiçbir büyük futbolcu bu kadar ekip adamı olamaz. Yaratıcı, büyük, kulübünün tarihinde çıkardığı bir beden zekâsını her an ayağının önünde bulan adam... Galatasaray gerçekliğinin başlaması onun dönemine rastlıyor... Fenerbahçe’de her zaman kişisellik önde oldu. Galatasaray ise ekip çalışması gerçeğiyle futbolu adamakıllı bir centilmen, bir boks maçı olarak benimsedi...

“Metin Oktay’ın bir özelliği de hiçbir zaman şımarmamış olması. O rolü yanında oynayan başka futbolculara bıraktı.Metin’de bütün bu büyük futbolcuların yanında kendisini daha büyük gösteren bir şey var. Nedir bu acaba? Teknik mi, beden gücü mü, sezgi mi? Bütün bunlar birleşmiş onda. Ama aynı özellikleri başka futbolcularda kolayca seçiyoruz. Sanırım asıl niteliği topla buluşması. İcatçıdır bu konuda. Sevecendir. Şemsiyesini ne mi yaptı? Fenerbahçe’ye attığı çok ünlü bir gol vardır. ‘Uçan Manda’ olarak anılan Özcan’ın beklediği kalenin ağlarını yırttı. Ayıp olmasın diye ve rakip takıma bir cemile olarak şemsiyesiyle örttü orayı. Şemsiyesinin bugün hâlâ orada olduğu söylenir.”