Spor Toto'dan iddia bayilerine döviz tehdidi

HÜSEYİN ŞİMŞEK - BİRGÜN - Dolarda yaşanan yüksek artışın ardından ekonomide kötü gidişat sürerken başta AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile AKP kurmaylarının dillendirdiği, “dövizlerinizi bozdurun” çağrısı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nı harekete geçirdi.

Dövizde yaşanan bir önceki dalgalanmalarda ganyan bayilerinin dolar üzerinden yatırdıkları teminatlarını gram altına dönüştüren Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, bu kez de yaklaşık 5 bin 500 iddia bayiine gönderdiği yazıda, her bayiinin yatırdığı 13 bin dolarlık teminatı TL’ye çevirmesini istedi. Spor Toto, bu işleme onay vermeyen bayilere ise “Makinelerinizi kapatırız” tehdidinde bulundu.

Tüm bayilere 21 Eylül Cuma gününe kadar süre tanıyan Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, bayilerden “zorunlu izin belgesi” istedi. Yazıda, “Bayilerimizin teşkilatımızda bulunan döviz hasılat teminatlarının TL’ye çevrilmesine karar verilmiştir. Bu nedenle muvafakatnamenin ruhsat sahibi tarafından noter aracılığı ile 15 gün içerisinde ulaştırılması gerekmektedir. Aksi takdirde ilgili bayi terminallerinde oyun oynatılması mümkün olmayacaktır” ifadelerine yer verildi.

457 milyon TL’lik işlem



Yaklaşık 5 bin 500 bayiinin toplam 71 milyon 500 bin dolarlık teminatının şimdiki kurdan hesaplandığında 457 milyon TL ettiğini ifade eden Ankara Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Odası Başkanı Hüseyin Poyraz, uygulamaya tepki gösterdi.

Önceden yapılan bir işlem üzerinden bugün hukuken böyle bir istekte bulunulamayacağını ancak “makineleri kapatma” tehdidi ile karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Poyraz, “Bayilerimiz hak kaybına uğramamak için dolar üzerinden yatırdıkları teminatlarını TL’ye çevirmek istemiyor. TL’nin sürekli değer kaybettiğini düşünürsek bayilerimiz bu isteklerinde son derece haklı. Üstelik bu işlem için zorunlu olarak ‘rıza belgesi’ istiyorlar. Bu uygulamadan geri dönülmeli” dedi.

Önceki kriz sırasında ganyan bayilerinin dolar üzerinden yatırdığı teminatların gram altına dönüştürüldüğünü hatırlatan Poyraz, “Teminatlarımızın en azından gram altına çevrilmesini istedik” dedi.