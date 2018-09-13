'Futbolun Süperleri' sahiplerini buldu

2017-2018 Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun en iyileri, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Futbolun Süperleri' gecesinde ödüllerine kavuştu. Bu yıl ilk kez düzenlenen ödül töreni, Türk ve dünya futbolundan birçok yıldızı bir araya getirdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Digiturk ortaklığında ilk kez gerçekleştirilen Futbolun Süperleri ödül törenine Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, TFF yönetim kurulu üyeleri, UEFA Onursal Başkanı Lennart Johansson, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Juan Luis Larrea Sarobe, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, FIFA ve UEFA'ya üye ülke federasyonların genel sekreter ve temsilcileri, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, beIN Media Grup CEO'su Yousef Al-Obaidly, kulüp başkan ve yöneticileri, Türk futbol ailesinin paydaşları ile medya mensupları katıldı. Geçen sezonun en iyilerinin onurlandırıldığı gecede Marcel Desailly ve Ruud Gullit gibi ünlü yıldızlar da yer aldı.