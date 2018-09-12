Tenis hakemleri sendika kurma yolunda

ABD Açık tek kadınlar finalinde Serena Williams ile karşılaşmanın hakemi Carlos Ramos arasında yaşanan gerginlik ve devamında yaşanan süreç hakem camiasını harekete geçirdi.

Eurosport Türkiye'nin aktardığına göre, Naomi Osaka'nın şampiyonluğa ulaşmasıyla sonuçlanan final maçının ardından yaptığı açıklamada Serena Williams, karşılaşmada kendisini üst üste üç kez cezalandıran Ramos'un erkek tenisçilere karşı böyle bir tutum takınmadığını söylemiş ve "teniste cinsiyetçilik" tartışmalarının fitilini ateşlemişti.

Turnuvanın organizasyonundan sorumlu olan ABD Tenis Federasyonu (USTA) ve Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) Williams'ın bu argümanlarına destek verirken, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) ise Carlos Ramos'un maçı kurallar dahilinde yönettiğini savunmuştu.

Ancak ITF'in maçtan yaklaşık 48 saat sonra yaptığı bu açıklama, hakemler arasındaki huzursuzluğu gidermişe benzemiyor. İsmi gizli tutulan bir üst düzey hakemle temasa geçen Guardian'ın özel haberine göre, meslektaşları Ramos'un bu süreçte yalnız bırakıldığını düşünen hakemler sendika kurma yolunda girişimlere başladı.

Gazeteye verdiği röportajda yaşananların hakemler içinde derin bir üzüntü yarattığını belirten yetkili, "Hepimiz 'O maçı yöneten biz olsak başımıza neler gelirdi' diye düşünüyoruz. Yaklaşık iki gün boyunca Carlos Ramos kimseden destek bulamadı ve kamuoyu önünde kaderine terk edildi" diye konuştu.

Turnuva organizatörleri ve federasyonlarla yapılan sözleşmeler gereği hakemlerin fikirlerini açıkça ifade etme imkânı bulamadıkları vurgulayan yetkili, "Medyaya konuşmamızın yasak olduğu ve yönetim organlarının sürekli aleyhimizde açıklamalar yaptığı bir ortamda hakemlerden ne bekleniyor?" sorusunu yöneltti.

Final maçı sırasında Ramos'un kendisinden özür dilemesini bekleyen ve ardından Portekizli hakeme "hırsız" diyen Serena Williams, kurallara aykırı eylemi sebebiyle 17 bin dolar para cezasına çarptırılmıştı. Carlos Ramos ise hafta sonunda Hırvatistan ile ABD'yi karşı karşıya getirecek Davis Cup yarı final eşleşmesinde görev yapacak.