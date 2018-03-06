Aykut Kocaman'a küfür ettiler!

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yenerken maç esnasında Beşiktaşlı taraftarlardan Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman ve başkan Aziz Yıldırım aleyhine tezahürat geldi.

Maç devam ederken Siyah-Beyazlı taraftarların Aykut Kocaman aleyhine küfürlü tezahüratı dikkat çekti.

Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanan maçın son dakikalarında deplasman tribünündeki bir grup Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman aleyhinde "O.... Aykut Kocaman" tezahüratında bulundu.

Tribündeki bir grup Trabzonspor taraftarının bu tezahüratı alkışlaması ise dikkat çekti.

Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım için ise; "Beşiktaş'ın çocuğu Aziz Yıldırım" tezahüratı yaptı. (MİLLİYET)