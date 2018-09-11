Ali Koç, Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

SPONSORLUK ANLAŞMASI NE DURUMDA?

"AVRUPA'DA REKLAM VE SPONSORLUK KONUSUNDA İLK 20'YE GİRMEK İSTİYORUZ"

"Sponsorluk konusunda açıklayacağım pek çok anlaşma, söyleyeceğim pek çok bilgi var. Öncelikle bilgi vermek istiyorum, sponsorluk anlaşmasında ne aldığımızdan çok ne verebileceğimiz üzerine kafa yoruyoruz. Bu birincisi. Daha az sponsorla daha uzun süreli anlaşma yapmak istiyoruz bu da ikincisi. Bu anlaşmalar, temlik edilmeyen tek gelirlerimiz olduğu için çok önemli. 5 yıl içerisinde sponsorluk ve reklam gelirleri konusunda Avrupa'da ilk 20'ye girmek istiyoruz. Bu konuda yoğun çalışmalarımız var. Alternatiflerimiz de..."

FUTBOL SPONSORLUĞU

"Fenerbahçe'nin uzun zamandır göğsünde uzun süreli bir anlaşması yok, reklamsız çıktık. Yarım sezonluk bile sözleşmeler yaptık. Bunlar sürdürülebilir değil, daha iyi kurgulanmalı.

Futbolda bekleyen 10-12 milyon Euro'luk sponsorlarımız bekliyor. Ya anlaşma sağlayacağız, ya da olmadı deyip görüşmeleri bitireceğiz. Anlaşma sağlanırsa, bedeli son dönemdeki anlaşmaların çok çok üstünde olacak. Bu büyük markayla, büyük uzun süreli anlaşmanın akıbetini bekliyoruz. Formanın önündeki reklamı belirledikten sonra şort ve kola bakacağız, çorap konusuna sıcak bakılmıyor. Göğsümüze alacağımız anlaşmanın meblağı 4-5 senedir yapılan anlaşmanın çok üzerinde olacak. Yapacağımız uluslararası anlaşma, son dönemdeki en büyük anlaşmalardan biri olacak..

Son aylarda hiçbirimizin arzu etmediği Türk Lirası'nın bir değer kaybı oldu. Bu da tabii ki herkesi etkiliyor. Hem bizi hem de iştahlı sponsorları etkiliyor. Müzakerelerin sonuna gelindiğinde de etkiliyor."

BASKETBOL SPONSORLUĞU

"Avrupa'nın en iyi 2-3 takımından biri bahsediyoruz, bu takımın forması THY EuroLeague boyunca yurt dışında 16 ayrı şehre gidecek. Düşüncemiz Fenerbahçe'nin ulusal bir marka olsa da uluslararasına hitap etmesini istiyoruz. Herkesin huzurunda Doğuş Grubu'na yeniden teşekkür etmek istiyorum. Onların yaptığu yatırıma rağmen 4-5 milyon Euro'luk bir açık vardı. Doğuş Grubu'nun ayrılığı bize darbe vurdu. Erkek basketbol takımımızın yıllık bütçesi 30 milyon euro, Doğuş'un anlaşması 11 milyon euroydu ve 4-5 milyon euro açık oluyordu. Bu sene de açık olacaktır. Basketbol kombinesinde hedefimiz 7 binin üzerine çıkmak.

Bu sponsorların açıklanmamış olması, herhangi bir sıkıntıdan kaynaklanmıyor, Fenerbahçe olarak en iyisini yapmamızı istediğimizden kaynaklanıyor.

"İnsanda uçuk ne zaman çıkar? Bağışıklık sistemi zayıfladığında çıkar. Ligde ve Benfica'da istediğimiz sonuçları alamayınca bize saldırmak daha kolay, daha makbul oldu. Yeri gelmişken şunu açıklamak istiyorum: Biz medyanın hepsine eşit mesafede olmak istiyoruz. Hatalarımız çok var, düzelecek çok şeyimiz var. Hiçbir grupla vıcık vıcık ilişkiye girmeyeceğiz. Hiçbir medya grubuna, spor müdürüne, patronuna, bir muhabiri şikayet etmeyeceğimizin ve baskı yapmayacağımızın sözünü veriyorum. Bizim medya anlayışımız farklı, herkesle eşit mesafede olmak istiyoruz. Testiyi kıranla, taşıyanı ayırt etmek istiyoruz. Testiyi krıanlara 'Fenerbahçe'yi takip edemezsin' gibi şeyleri yapmayacağız. Ama testiyi taşıyanlara da bazı konularda öncelik tanıyacağız."

Ali Koç ayrıca Fenerbahçe'nin daha sonra resmi internet sitesinden yalanladığı "Cocu, PSV'de kazandığının 5 katı kazanıyor" adlı haberi ise medya için utanç verici olarak nitelendirdi.

"BU YOLUN SONU GÜZEL OLACAK. BUGÜN OLMAZSA YARIN"

"Yepyeni bir oluşum içindeyiz, kemikleşmiş düzeni değiştirmeye çalışıyoruz. Yepyeni bir yönetim, yeni başkan... Değişim sancılıdır, bunlar zaman alacaktır. Kaybettiğimiz 3 maçın da şans yaver gitse 1-2'sini kazanabilirdik. Bu yolun sonu çok güzel olacak. Bugün değilse yarın, yarın değilse öbür gün... Bu yolun sonu her halükarda çok güzel olacak. 'Bana 2 dönem lazım, 6 yıl lazım' derken, inandığım bu yoldan kolay kolay vazgeçecek değilim. Özellikle Fenerbahçe futbol takımı kendi kendini döndüren bir yer olacak."

TRANSFERE İLİŞKİN: "100 OYUNCULUK LİSTEYİ HALA TAKİP EDİYORUZ"

"AYEW'İN KİRALAMA ÜCRETİ YOK"

"100 oyuncu konusu da ciddi anlamda suistimal edilmiş durumda. Bu 100 oyuncu öyle bir şey ki biz FFP sıkıntısı olan kulübün sattığı kadar alabilecek kulübün geleceğiyle ilgili bakıyoruz. Biz bu 100 oyuncuyu hala takip ediyoruz. Arzu edip alamadığımız oyuncular da oldu. Ama unutmayın ki bizim imkanlarımız bayramdan sonra yaptığımız iki satışla arttı. Ondan önce elimiz kolumuz bağlıyken sadece Fernandao satışıyla Ayew ve Slimani'yi kiraladık. Ayew'in kiralama bedeli yoktur. 100 oyunculuk liste, devam eden listedir. Yaptığımız transferler arasında Jailson yoktur. Tolga Ciğerci son dakika fırsatı olarak geldi. Kişisel sorunları ve yüksek maliyeti nedeniyle ayrıldığını değerlendirdik. Sakatlığı, nüksetme eğilimde değil. Oynadığı zaman müthiş oynayan bir oyuncu, karakterli bir oyuncu. O da kırgın ve kızgın, tanıştım kendisiyle. O da oynamaya aç. Beğendiğim bir futbolcu. İnşallah bizim ona, onun bize faydası olur. Jailson'a gelirsek bu oyuncu Josef'in satışından sonra pozisyonunun doldurulması gerekiyordu. Yeri gelmişken Josef, bütün değerlerimizi barındıran, en iyi oyuncularımızdan bir tanesiydi. Satmak zorunda kaldık. Jailson bir nebze 100 kişilik listemizde olmayan bir isimdi. Güney Amerika'nın Şampiyonlar Ligi'nde oynamış bir oyuncuydu. 4-5 gün kendisini araştırdık, sadece saha içerisinde değil. Gerek Phillip gerek Damien Comolli sabahlara kadar çalıştılar. Çabucak geldi, 22 yaşında bir oyuncu. Transfer politikamıza uyan bir oyuncu. Çünkü makul bir fiyata gelmiş, makul ücret alan bir futbolcu. 4 milyon Euro'ya aldık, son dakikaya kalmasaydı, 2-2,5 milyon Euro'ya alabilirdik. Son güne kaldığı için alan da razı veren de razı oldu. Müthiş bir futbolcu, 3-4 yıl Fenerbahçe'ye büyük hizmet verecektir. Daha sonra Avrupa'nın çok iyi bir takımına gideceğini düşünüyorum."

"AZİZ BEHİCH'İ İSTEDİK, OLMADI"

"Transfer etmek isteyip de alamadığımız mevki oldu. Aziz Behich'le ilgilendik. Emre Akbaba'yı biliyorsunuz ancak o bize 'İki taraf anlaşamadı' diye gelmişti. 10 numaradan isim vermeyeceğim bir Avrupa'dan oyuncuya baktık. Bunlar dışında isteyip de alamadığımız pozisyon olmadı, isimler oldu"

"KAYBEDİLEN TÜM PUANLARIN SORUMLUSU BİZİZ"

"GEREKİRSE EN RADİKAL KARARLARI DA ALABİLİRİZ"

"Gerek Cocu olsun, gerek Comolli olsun, iyi seçimler yaptığımı düşünüyorum. Benim başkanlık tarzım işi ehline vermek. Benim görevim futbolcular ve teknik heyet için en verimli çalışma ortamını hazırlamak. Futbolculara borcu olmayan yegane kulüplerden biriyiz. İlk 4 haftada yaşanan hayal kırıklığının sorumlusu biziz. Ben ve arkadaşlarım. Kaybedilen tüm puanların sorumlusu ben ve yönetimimiz. Destek vereceğiz ama gerekirse en radikal kararları da alabiliriz."

"Kariyerinde belli bir başarı olan ancak önü açık olup çok daha yukarıları hedefleyen, geçmişte futbolda başarı sağlamış, altyapıya önem veren ve altyapıda çalışan, aşan taşan bütçelerle değil, makul bütçelerle takım kurmayı öğrenmiş ve kariyerinde yeni bir macera arayan birini arıyorduk. Cocu da bu kriterlere uyuyordu. İnşallah başkanlığım süresince çalışacağım tek hoca olur. Ama bu futbol, ne olacağı belli olmaz. Fenerbahçe'nin çıkarlarını düşünüyoruz. Fakat biz sabırlıyız. Arzuladığımız başarı gelmediği sürece, gereken her türlü önlemi alabiliriz. Bunu hemen 'O gidiyor, bu geliyor, listeler hazır' gibi şeylere çekilmesin. Kimsenin dolduruşuna gelerek hareket etmeyiz. Bizim çok büyük hedeflerimiz var."

"COCU'NUN TAZMİNATI, 12 AYLIK MAAŞIDIR"

"Phillip Cocu'nun tazminatı sadece sadece 12 aylık maaşıdır. Bu da futbolda nadir görülecek bir şeydir, genelde sözleşmenin sonuna kadar ödenir. Bu da Damien Comolli'nin başarısıdır. Maaşını açıklayamayacağım için rakamı veremiyorum ancak PSV'dekinin 5 katı değildir, 3 misli bile değildir. Gizlilik anlaşmaları var bu yüzden hem Comolli'nin hem de Cocu'nun maaşını açıklayamıyorum."

"COMOLLI'YE TEKLİF YAPTIĞIMDA İKİ TEKLİF ALMIŞTI"

"Comolli'ye nisan ayında teklif yaptığımda iki ayrı kulüpten teklif bekliyordu. Birinden teklif aldı ama istediği seviyede değildi, diğerinde de yönetim değişeceğini düşündüğü için kabul etmedi. 3. sırada biz vardık ve kabul etti. Anlaştığımız sürede maaşını da ben ödedim, aksi yönde haberlere itibar etmeyiniz."

"Bugüne kadar iki kez haberi yalanladık. Yalanladığımız haberlerden biri Sissoko'ydu. O beni müthiş üzdü. Duayen diye bildiğimiz isimlerin bile furyaya katılıp bu iş oldu demesi ve olmadı dediğimizde beceremediler noktasına gelmesi kabul edilebilir değildi. Transferi yapıldı diye açıklandı. İsim vermiyorum çünkü kurum hata yaptığını kabul etti ve düzeltmek için her şeyi yaptı."

"Ben soyunma odasına inmeyeceğim demedim, hiçbir zaman demedim. Ben buranın günahıyla, sevabıyla başındaki adamsam, soyunma odasına da girerim, rakibin de odasına gidip tebrik ederim."

ALTYAPIYA İLİŞKİN

"ALTYAPI, BEKLEDİĞİMİZDEN DAHA KALİTELİ ÇIKTI"

"Altyapıda beklediğimizden daha kaliteli bir oyuncu kalitesi çıktı. 6-7 tane oyuncuyla profesyonel sözleşme imzaladık. En son Ömer Faruk Beyaz'la imzaladık. O da inşallah gelişimini sağlarsa çok büyük futbolcu olacak, Fenerbahçe de büyük bir gelir elde edecek. Fenerbahçe'nin kendi kendine yetebilmesi için özkaynağından beslenmesi lazım. U13 ve U14 takımlarımız Altınordu ve Beşiktaş'ı yendi, ikisi de önemli altyapıları olan kulüpler."

"EKSİKLERİMİZ VAR, ÖNCELİĞİMİZ TESİS"

"Eksiklerimiz var, en başta tesisler. Gebze'deki inşaat iznini alamadığımızdan orada bir projemiz olmayacak. Altyapıda bizim gidecek çok yolumuz var. Öncelikle tesise ihtiyacımız var. Oyuncuları iyi insan olarak yetiştirmek istiyoruz."

BENFICA'YI ÖRNEK VERDİ: "2 MİLYON EURO ÜZERİNDE MAAŞ ALAN YOK"

"Bizi eleyen Benfica'nın 11'inde iki futbolcu vardı, 90 bin Euro alıyordu. Ortalamaları 400 bin Euro. Ve her sene 50 ile 100 milyon Euro arasında oyuncu satışı yapıyorlar. En çok maaş verdikleri üç oyuncu da 2 milyon Euro alıyor, 2 milyon Euro'nun üzerinde hiçbir oyuncuya para vermiyolar. Böyle bir lüksümüzün olması için altyapıdan oyuncu yetiştirmemiz gerekiyor."



EKONOMİK DURUM VE MALİ TABLO

"BORCUMUZ, 4,1 MİLYAR TL'DEN 4,5 MİLYAR TL'YE ÇIKTI"

"Fenerbahçe Dernekler yapısı, biz yönetime geldiğimizde ilerlemiş ve gelişmiş bir yapıdaydı. Bunun için de Aziz Yıldırım'a teşekkür ederim. Bu yapı gelişebilir mi, tabii ki. Yakında bir seferberlik başlatmak zorundayız. Bizim koyacağımız kaynaklarla mevcut borçlanma seviyeleri ve yarattığımız kaynaklarla bu işin gitmesi mümkün değil. 4,1 milyardı. Sadece ve sadece kur artışından bu rakam 400 milyon TL arttı. Fenerbahçe'nin bu nedenle kaynak yaratma kampanyasına başlaması lazım. Böyle ancak nisan ayına kadar gidebiliriz. Borcu borçla ödemek, sürdürülebilir bir sistem değil. Bu tablo içinde seferberlik kampanyası başlatmamız gerekiyor."

"Her yıl 10 bin yeni üye kazanmak istiyoruz, bunun için de derneklerimiz önemli. En önemli konulardan bir tanesi üye kazandırmak. Onları sadece maçlara gelip desteklemekten öteye, Fenerbahçe'yi kaynak yaratma kampanyasında bir elçi olarak konumlandırmak istiyorum"

SANTRFOR TRANSFERİNDE GEÇ KALINDI MI?

"Benfica'yı geçince Şampiyonlar Ligi'ni cepte görüyorsunuz. Ama bir tur daha var. Bu takımın geçmişte nasıl takımlara elendiğini unutma. Transferlerin geç yapılmasında bir hata varsa bundan sadece Comolli sorumlu değil, ben de sorumluyum. Burası sportif direktörün her şeyi kafasına göre yaptığı bir kulüp değil. Burada bir hata varsa hepimiz sorumluyuz, işi kişiselleştirmemek gerekiyor. Soldado, parmağının nasıl kırıldığını kendi de bilmiyor. Soldado konusunda şanssız olmasaydık ve yine de elenseydik, bu sorular gelmeyecekti. Slimani'yi çok istedik, müthiş bir oyuncu, göreceksiniz çok patlayacak burada. Fernandao'yu sattık, Fernandao'nun satışı sonrasında 'Benfica'yı elerdik' tarzında eski yöneticiler bana göre saçma yorumlar yapıyor. Fernandao'nun satışıyla Slimani'yi alabildik. Slimani'yi çok istedik. Kiralama dışında herhangi bir yöntemle alabilmeniz mümkün değil. Satın alma opsiyonu da yok. Bu oyuncuyu hem Damien hem de Phillip çok istiyordu. Fakat 5 tane santrforu olan Leicester City, kiralayacağı oyuncuyu önce satmak istedi, almamız mümkün değildi. Kiralamaya gelindiğinde de iş işten geçmişti. Bu kadroyla Şampiyonlar Ligi'nde ne kadar puan toplayabilirdik, bundan da emin değilim."

"25 milyon Euro'luk oyuncu satışı yapmak kolay değil. Sözleşmesinin bitmesine bir sene kalmış bir oyuncuyu ilk teklif 4 milyon Euro'yken 12 milyon Euro'ya satmak kolay değil.

"Yassine Benzia'nın bize gelmesi aklımızın ucundan bile geçmezdi. Lille'in kendi sıkıntılarını geçtim, Fransa'daki regülasyondan dolayı ayrılmak durumda kaldı, bize geldi."

BARIŞ, FERDİ VE BERKE'Yİ YORUMLADI

"Ferdi, bizim gelecek için aldığımız bir oyuncu. Hollanda futbolunun geleceği olarak görülen bir oyuncu. Cocu da çok çok istedi. Kupa maçlarında da oynayacaktır, zamanlaması önemlidir. Fenerbahçe'ye kimler hangi gençler geldi, yok olup gittiler. Bunların kıvama gelince oynatılması önemli"

"BERKE'NİN FENERBAHÇE'NİN KALESİNE GEÇMESİNE KİMSE ENGEL OLAMAZ"

"Berke ve Barış daha çok Damien ve benim istediğimiz oyuncuydu. Berke, kendi yaş grubunda dünyanın en iyi 3 kalecisinden biri olarak gösteriliyor. Doğuştan Fenerbahçelidir, Fenerbahçe logosunu bakmadan çizebilecek kadar. Berke bu sene pişecek ama Fenerbahçe'nin kalecisi olmasına kimse engel olamaz! Ailesine, özel hayatına kadar tanıdığım, takip ettiğim Berke kendini bu yaşa kadar geliştiği şekilde geliştirirse Türk futbolunun kalecisidir"

"Barış Alıcı müthiş bir futbolcu. Dönüşümlü bir şekilde oynayacak. Bizim amacımız genç oyuncuları, tecrübeli oyuncularla takviye etmek."