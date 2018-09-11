11 Eylül 2018 21:01

Burak Yılmaz'a Trabzonspor şoku

Burak Yılmaz'a Trabzonspor şoku
Trabzonspor Yönetim Kurulu, Burak Yılmaz'ın ikinci kaptanlık görevine son verdi.
+ A -

Paylaş

TRT Spor kanalının son dakika olarak geçtiği bilgiye göre, Burak Yılmaz'ın ikinci kaptanlık görevi yönetim kurulu kararı ile elinden alındı.

Trabzonspor- Burak gerginliği... Açıklama yapıldıTrabzonspor- Burak gerginliği... Açıklama yapıldı

Çok Okunanlar

Spor