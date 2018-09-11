TRT Spor kanalının son dakika olarak geçtiği bilgiye göre, Burak Yılmaz'ın ikinci kaptanlık görevi yönetim kurulu kararı ile elinden alındı.
11 Eylül 2018 21:01
Burak Yılmaz'a Trabzonspor şoku
Trabzonspor Yönetim Kurulu, Burak Yılmaz'ın ikinci kaptanlık görevine son verdi.
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