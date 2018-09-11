Yıldız futbolcu tatilden 100 kilo döndü

Fransa Ligue 1 ekibi Nice'in İtalyan forveti Mario Balotelli'nin takımın sezon başı hazırlıklarına katılmak için geldiğinde 100 kilo olduğu iddia edildi.

L'Equipe'in haberine göre Fransız ekibine sezon başı hazırlık kampına katılmak için dahil olan Balotelli'nin 100 kilo olduğu belirtildi.

İddialara göre Nice'in sağlık uzmanı, takımdan ayrılmak üzere olduğu için dikkat etmediği ve İtalyan oyuncunun listede yazan kilosu olan 88'den 12 kilo daha fazlası olduğu belirtildi.

Sezon başladıktan sonra fazla kilolarını vermeye başlayan Balotelli'nin şu an 6 kilo fazlası kaldığı da ek bilgi olarak eklendi.

Polonya karşısındaki görüntüsüyle eleştirilere maruz kalan İtalyan oyuncuyu, eski Juventuslu oyuncu Zibi Boniek, "15 kilo fazlası var" diyerek eleştirmişti.