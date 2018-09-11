Şenol Güneş: Zenginler top oynamaz

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Şenol Güneş, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mukavelesinin bu yıl bittiğini söyleyen Güneş, "Beşiktaş'tan ayrılma düşüncem yok. Ama Türkiye'de uzun vadeli çalışmanın doğru olacağını düşünmüyorum" diye konuştu.

Güneş, "4 maçta 7 puan aldık ve bu bizim için başarısızlıktır. Sorumlusu da benim. Taraftarımızın beklediği başarıya ulaşacağımızı düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Güneş'in açıklamalarından satır başları söyle:

"Kimseyi geriye dönüp suçlamıyorum. Ne korkuturum, ne kandırırım, ne de yalan söylerim. Felsefem budur ama zaman zaman düşüncelerim çarpıtılarak başka yerlere çekildiğini de biliyorum. 'Başkan yokken toplantı yaptı' deniyor, böyle bir şey olmadı. Başkan ile görüştüm. Buraya uğradığını biliyorum. Tabii gelebilir. Başkan buranın sahibi. Bizde ip de yok, gerilme de yok.

'YABANCI OYUNCU SAYISI AZALMALI'

Fikstür ile ilgili bir beyanatim yok. Ben Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dilerim. Bize haksızlık yapıldığını dile getirirken, başkasına yapılırsa doğru bulmam. Önce Milli Takım, sonra Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, lig ve kupa diye gider.

Yabancı konusunda çok konuşuluyor. Hani futbolu çok bilen arkadaşlar, keşke oraya (UEFA toplantısı) gelselerdi. Hadi beni geçtim orada Mourinho'yu, Wenger'i falan görseydiniz. Bir tek Anadolu Ajansı vardı. Bir muhabir geldi sordu. Sadece o… Biz emekçiyiz, onlar nerede?

Birbirimizi eleştirelim. Yabancı konusunda… Herhalde tartışılır. Hiç ilgisi olmayan bir konunun ben söyleyince konuşulması, bana değer verildiğini gösteriyor. Ben o toplantıda bölgesel liglerin kalktığını düşündüğümü söyledim. Çünkü dünya global. Mourinho'nun savunmayla ne kadar başarılı olduğunu, Guardiola'nın hücum ile futbolu nereye getirdiğini biliyoruz.

'KARIUS İLE KONUŞACAĞIM'

Karius'la ilgili magazinsel konuyu söyledim. O da bunu seviyorsa, doğru değil. Yakışıklı, düzgün, karakterli olmak hoştur ama önemli olan sevilen, sayılan biri olmak ve düzgün iş yapmaktır. Şeklen başka türlü olmanız size bir ayrıcalık getirmez.

Bizim asıl sorunumuz futbol kalitesi… Bir defa felsefe sorunumuz var. Doğru felseyi oluşturamadığımız müddetçe olmaz. Popüler futbol kültürü ile gittiğimizde zaman zaman aldığımız sonuçlar bizi daha kötü bir yere götürebilir. Şimdi Çin'de 3 yabancı getiriliyor. Bunun doğrusunu yapabilecek düzeydeyiz. Herkes her şeyi yazıyor. Ben orada doğruyu bulacağım. Ayrık otlarını atacağım, yararlıları tutacağım.

'ZENGİNLER TOP OYNAMAZ'

Brezilya, Arjantin, Portekiz, Şili oyuncu üretiyor, biz alıyoruz. Trabzon'dan, Van'dan alalım. Futbol açların oyunudur, tokların oyunu değil. Zenginler top oynamaz.

Oyuncu olarak önce biz üretelim, sonra dünyaya verelim. Ozan'a söylemiştim 'Gideceksen Avrupa'ya git' diye… O zaman ayrılma şeyi yoktu, son anda Fenerbahçe'ye gitti. Yarın Fenerbahçe'ye suçlama yapmayın, sakın ha. Ben oyuncudan bahsediyorum. Ne Tarık, ne Ozan işi bu iş…

Her rolde oynayamam, benim bir rolüm var. İyi niyetim suistimal edilmemeli. Duygularımı da fikirlerimi de paylaşırım. Güven duyulan ve güven duyan biri olmak isterim. Şüphe üzerine yaşıyoruz. Geçmişten ders alarak çalışacağım. Taraftarımızın beklediği başarıya ulaşacağımızı düşünüyorum. Bizim gizli bir tarafımız yoktur. Siyah giyiyorum ama içim hala görülür.

'BAŞKANLA BAZI FİKİRLERİMİZ ÖRTÜŞMÜYOR'

Başkan bana 'ağabey' diyor. Rahatsız ise gelip bana söyleyecek, size mi söyleyecek? Bazı fikirlerimiz örtüşmüyor. Sizin örtüşüyor mu karınızla, ailenizle, çocuğunuzla?

Yabancıya tamamen kapanamazsın. 14 yabancının fazla olduğunu düşünüyorum. Yetkililer ne karar alırsa uyarım. Şu anda Türkiye (Türk oyuncu) Avrupa Birliği içine oyuncu olarak girebiliyor mu? Giremiyor. O zaman oyuncunun da gelirken kriteri olmalı. Şu anki uygulamada 14 yabancı alıp 3'ünü yedek tutuyorsan doğru değil. O zaman ekonomik olarak karlılığını göster. Ben 23 oyuncu yaparım, geri kalanı genç takımda oynayan oyunculardan olacak. Bir ya da iki tane değil. 30 kişilik kadro 14 yabancı, 14 Türk. Zaten gelen genç oyuncuya sıra gelmez. Yalandan altyapı yapılmayacak.