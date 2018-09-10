Milli Takım'dan tarihi geri dönüş

UEFA Uluslar Ligi'nde Trabzon'da oynanan grubun ilk maçında Rusya’ya 2-1 yenilen Milli Takım ikinci maçta İsveç deplasmanında muhteşem bir geri dönüşe imza attı.

Karşılaşmanın ilk yarısında iyi bir oyun ortaya koyamayan milliler 2-0 geriye düşmesine rağmen maçı çevirdi ve deplasmanda 3 puanı söküp aldı.

34.dakikada Isaac Thelin’in attığı golle 1-0 geriye düşen milliler 49’da Viktor Claesson’un şık golüne engel olamayınca 2 farkla geriye düştü.

51’de Hakan Çalhanoğlu umutları yeşertip farkı 1’e indirdi.

Oyuna sonradan giren Emre Akbaba 88 ve 90+1’de 2 gol birden atarak Türkiye’yi 3-2 öne geçirdi ve gecenin kahramanı oldu.