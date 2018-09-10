Türkiye - İsveç maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Solna kentindeki Friends Arena'da oynanacak B Ligi 2. Grup ikinci hafta mücadelesi, TSİ 21.45'te başlayacak. TRT 1'den naklen yayımlanacak karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonundan hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak.
Milli takımda sakatlığı nedeniyle kadroıdan çıkarılan Serdar Aziz ile Ömer Bayram, İsveç karşısında forma giyemeyecek. Ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk karşılaşmada Rusya'ya 2-1 mağlup olmuştu.
İşte muhtemel 11'ler
İsveç: Olsen, Hult, Lindelöf, Jansson, Krafth, Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg, Toivonen, Guidetti
Türkiye: Sinan Bolat, Şener Özbayraklı, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali, Okay Yokuşlu, Mehmet Topal, Cengiz Ünder, Oğuzhan Özyakup, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun