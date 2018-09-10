ABD Açık Tenis Birliğinden yapılan açıklamada, 36 yaşındaki ABD'li tenisçinin maç sırasında antrenöründen taktik alma, hakeme sözlü sataşma ve raket kırma eylemi nedeniyle 17 bin dolar ceza aldığı bildirildi.
10 Eylül 2018 14:48
Sahada kriz geçirmişti: 17 bin dolar ceza
Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ın tek kadınlar finalinde Naomi Osaka'ya yenilen Serena Williams, 17 bin dolar ceza aldı.
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