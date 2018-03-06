Erman Toroğlu: Fenerbahçe dava etse kazanır

İşte Toroğlu'nun sözleri:

Bana göre iki takım arasında bariz bir kalite farkı var. Trabzonspor takımı Ersun Yanal döneminde de Rıza Çalımbay döneminde de ısıramıyor. Trabzonspor maçlarında çıkıyorum dolaşıyorum çay içiyorum ama mesela Sivasspor çatır çatır oynuyor. Akhisarspor farklı işler yapıyor"

'Penaltı ve iptal edilen gol...'

"Talisca'nın pozisyonu daha yeri gelmedi ama net penaltı. Daha pozisyonlar gelmedi ama bence penaltı ayrıca iptal edilen bir gol var onu da tartışabiliriz"

'Bana yarın Yusuf Yazıcı lazım'

"Trabzonspor'un bu transferlerini kim yaptı. Olcay oynuyor neden oynuyor bana yarın Yusuf Yazıcı lazım. Bu zihniyette olmaz"

"Trabzonspor'un şu kadrosunda kimi alırsın Beşiktaş kadrosuna. Eski Sosa olsa belki ama yedeklerden bir tane bakıyorum yedekten Beşiktaş yedeğe girer mi? Yusuf Yazıcı yedek olabilir. "

'Beşiktaş artık lige döndü'

"Biz buraya yazdık. Beşiktaş kadro olarak en iyi takım çıktı. Beşiktaş yanlış yönetiliyordu. Beşiktaş takımında Negredo küsmüştü Cenk varken, Lens mesela küsmüştü. Şimdi Avrupa kupası maçları da bitti. Sonra döndüler lige. Beşiktaş teknik hata yapmazsa sorun olmaz"

Abdullah Avcı, Beşiktaş Avrupa'dan elendiği an, 'Şu anda 9 puan bizi geçtiler' demiş

"Abdullah Avcı, Beşiktaş Avrupa'dan elendiği an, 'Şu anda 9 puan bizi geçtiler' demiş. Doğrudur, değildir. Sağlam bir duyum ama. Böyle bir laf etmesi çok enteresan"

'Fenerbahçe kulübü Şenol Güneş'i dava etse kazanır'

"Şenol Güneş'in dünkü konuşmalarına tam yer veremedik. Çocuklar Fenerbahçeli neden diyorsun? Fenerbahçe kulübü dava etse kazanır, oradaki çocuklar dava etse kazanır. Bunu neden söylüyorsun sen eğitimci adamsın"

"Ben bunu hakemlik dönemimde çok yaşadım. Sana söylenen durumda cevap vermeyeceksin. Mesela ben bir gün Bodrum'da taksiciye vurdum yakaladım bir daha çaktım ardından Hürriyet Gazetesi'nde ana sayfada çıktım. Bu olayda Şenol Güneş zarar gördü"

'Negredo-Babel ikilisi müthiş'

"Trabzonspor, Beşiktaş'ın gerisinde. Beşiktaş'ı bozması lazım. Kendi iyi olduun yerlerden götüreceksin. Sen onlara çomak sokamadın. Bozacak bir hamle yapamadı. Beşiktaş rahat rahat geldi. Negredo-Babel ikilisi müthiş. Bu ikili çok iyi anlaşıyor. Futbol dilleri müsait