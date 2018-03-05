Beşiktaş'ın Bayern Münih maçı ne zaman?

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rövanş zamanı geldi. Çeyrek finale kalmak için mücadele eden 16 takım arasındaki rövanşlar için futbolseverler heyecanla beklemeye başladılar. Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçlarında ilk hafta 4 karşılaşma Salı ve Çarşamba günleri oynanacak. Temsilcimiz Beşiktaş, Bayern Münih'i ağırlayacağı rövanş maçını bir sonraki hafta oynayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rövanç maçları bu hafta başlıyor. Devler Ligi'nde son 16 takım, çeyrek finale kalmak için son sınavını verecek. Çeyrek finale kalan takımlar hangileri olacak? Temsilcimiz Beşiktaş, Bayern Münih ile muzicelere kalan rövanş maçında galip gelerek Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle veda etmek istiyor. Şampiyonlar Ligi rövanş maçları 6-7 Mart ve 13-14 Mart'ta oynanacak. Neymarsız PSG, Real Madrid'den rövanşı alabilecek mi merakla ve heyecanla bekleniyor. İşte Şampiyonlar Ligi son 16 turu maç programı, ilk maçların sonuçları ve maç özetleri...
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI
6 Mart 2018 - Salı
22:45 Liverpool - Porto
22:45 Paris St Germain - Real Madrid
7 Mart 2018 - Çarşamba
22:45 Tottenham Hotspur - Juventus
22:45 Manchester City - Basel
13 Mart 2018 - Salı
22:45 Manchester United - Sevilla
22:45 Roma - Shakhtar Donetsk
14 Mart 2018 - Çarşamba
20:00 Beşiktaş - Bayern Münih
22:45 Barcelona - Chelsea
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ SONUÇLARI
Juventus 2-2 Tottenham Hotspur
Basel 0-4 Manchester City
Porto 0-5 Liverpool
Real Madrid 3-1 Paris St Germain
Chelsea 1-1 Barcelona
Bayern Münih 5-0 Beşiktaş
Shakhtar Donetsk 2-1 Roma
Sevilla 0-0 Manchester United