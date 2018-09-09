'Nöbetçi golcü'den radikal karar

Euro 2008'de milli formayla ve Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performanslarla hafızalarımıza kazınan 'nöbetçi golcü' lakaplı Semih Şentürk, profesyonel futbol yaşantısına nokta koyduğunu açıkladı.

Profesyonel kariyerine 2000 yılında Fenerbahçe forması ile başlayan Semih Şentürk, geçtiğimiz yaz Ümraniyespor ile anlaşmış ancak takımıyla herhangi bir maçta forma giymemişti.

Kulüp kariyerinde 410 maça çıkan Şentürk, 130 gol atarken, milli formayla çıktığı 28 maçta 8 gol kaydetmişti.

ALEX DUYGULANDIRDI

Sosyal medya hesabından Semih Şentürk hakkında paylaşımda bulunan Fenerbahçe'nin eski kaptanı Alex de Souza, okuyanları oldukça duygulandırdı.

"Semih’le 2004 senesinde tanıştık. Atak elemanlarımız PVH ve Nobre’ydi. 2004 devre arasında Nicolas Anelka aramıza katıldı, Pierre sakatlandı. Semih de orada aramızdaydı. Semih’in antrenmanlardaki alan kovalayalıp hareketlenmeri ve son toplardaki becerisi çok ama çok dikkatimi çekiyordu. Daha sonraları Kezman, Deivid, Guiza, Niang, Sow ve niceleri geldi. Ama Semih çalışmaya devam ediyordu. Ne zaman saha içinde görev gelse ondan bekleneni her zaman yapıyordu.

"Hiç unutmuyorum Zico geldiğinde bana iki şey söyledi: 1- Alex yeni kaptan sensin 2- Türk oyuncuları tanımamda bana yardımcı ol çünkü Türkleri iyi tanımam lazım. Zico’dan Semih’i dikkatle izlemesini, buna fazlasıyla değer olduğunu söylemiştim. Ve Zico bunu uyguladı. Özellikle Brezilyalı oyuncular Semih ile oynamaktan büyük keyif alıyorlardı. Çok ama çok iyiydi. Ben Semih ile birlikte oynamaya bayılıyordum. İlk günümden son günüme kadar benim yanımda oldu, benim Türk gibi olmama yardımcı olanlardan oldu. Bana hep yardımcı oldu.

"Bugün onunla telefonda konuşurken çok duygulandım. Futbol’u bıraktığının haberini bana verdi ve o anda beraber yaşadığımız bir çok duygu, beraber yarattığımız bir çok atak gözümün önünde canlandı. Semih, seni çok seviyorum kardeş. Sana artık saha dışı hayatında dünyalar dolusu şans diliyorum"