Galatasaray Adası için tartışılacak Katar iddiası!

Mustafa Cengiz yönetimi, 29 Eylül’de yapılacak olağanüstü mali genel kurulda çok tartışılacak bir öneriyi üyelerin oyuna sunacak

Galatasaray Adası, sarı-kırmızılı kulübün gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. İşletmeci Mehmet Koçarslan ile başlayan restleşme, Dursun Özbek döneminde Ada'nın komple yıkılmasıyla sonuçlanmıştı.

Daha sonraki günlerde Galatasaray Adası'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı deniz zabıtalarının tuttuğu nöbet merak konusu olmuştu. 29 Eylül'de yapılacak olağanüstü mali genel kurul öncesi Galatasaray Adası ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi kulislerinde konuşulanlar bir hayli ilginç.

Edinilen bilgiye göre, işletmeci Mehmet Koçarslan'a 150 milyon liralık tazminat davası açan Mustafa Cengiz yönetimi, diğer taraftan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir firma olan BELTUR ile Ada'yı kiralamak için görüşüyor.

İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi'ne ait sosyal tesislerin işletmeciliğini yürüten BELTUR ile öngörüşme yaptığı iddia edilen Galatasaray yönetiminin, kesin kararın verilmesi için konuyu mali genel kurulda üyelerin oyuna sunacağı belirtiliyor.

BELTUR'un ise onay çıkarsa Katar merkezli firma ile ortak işletmecilik yapacağı iddia ediliyor.

GEÇMİŞİ SIKINTILI VE TARTIŞMALI

Galatasaray Adası, Özhan Canaydın döneminde Ünal Aysal'a 23 Kasım 2001'de bir protokolle, iki kez 10 yıllık olarak toplam 20 yıllığına kiralandı. Tadilatların ardından kira sözleşmesi, 1 Haziran 2004'te yürürlüğe girdi.

Aysal, ünlü mimar Hakan Kıran'a bir gemi şeklinde proje yaptırdı. Bu sırada adayı Lal Dedeoğlu ve Ender Sanal'ın ortak olduğu şirkete kiraya verdi. Buzada adında bir mekân açıldı. Mekân zarar edince kapatıldı. Aysal da kulüple anlaşmasını feshetti.

Canaydın 2006'da, Reina'nın Galatasaraylı sahibi Mehmet Koçarslan'la işletme konusunda anlaşmaya vardı. Adnan Polat döneminde ise yönetim, genel kurulun haberi olmadan Koçarslan ile aynı şartlarda (yıllık 400 bin dolar) sözleşmenin uzatılmasına karar vermişti.

Ancak 2010'daki mali genel kurulda verilen önerge ile bu sözleşmenin iptali oyçokluğu ile kabul edildi. Dursun Özbek döneminde alınan mahkeme kararı ile Galatasaray Adası komple yıkılıp, İBB zabıtalarının kontrolüne bırakıldı.

GÖRÜŞMELERİ GÜNAY YÜRÜTÜYOR

Mustafa Cengiz yönetiminde Galatasaray Adası ile ilgili tam yetkili yöneticinin Başkan Yardımcısı Yusuf Günay olduğu belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve BELTUR ile temasları Günay'ın yönettiği, diğer yöneticilerin birçoğunun ise bu konuda yeterli bilgi sahibi olmadığı belirtiliyor. Enerji uzmanı olan Günay, Başbakanlık bünyesinde de görev yaptığı için siyaset ve bürokrasi ile yakın ilişkilere sahip.