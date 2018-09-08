2003 doğumlu ikizlerden çifte zafer!

Red Bull MotoGP Çaylaklar Kupası'nda mücadele eden milli motosikletçi Can Öncü, sezonun bitimine bir yarış kala şampiyonluğunu ilan etti. 2003 doğumlu Can'ın ikizi Deniz ise ikinci sıradaki yerini korudu ve ikincilik şansını son yarışa taşıdı.