Pepe'den alkışlanacak hareket!

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Pepe savunmadaki performansının yanı sıra attığı gollerle de taraftarın gönlüne taht kurarken geçen günlerde yaptığı hareketle kulüp personelini de mest etti.

Bu sezon Süper Lig'de 4 maçta 2 gol, UEFA Avrupa Ligi'nde de 4 maçta 2 gol atan 35 yaşındaki Pepe golleriyle taraftarın gönlünde taht kurarken yaptığı jestle kulüp personelini de mest etti.

2017-18 sezonu başında Beşiktaş'a transfer olan Pepe, siyah-beyazlılarla iki yıllığına toplamda 9 milyon Euro'ya imza atan Portekizli, sözleşmesi gereğince puan başına da 4 bin Euro elde ediyor. Vatan'ın haberine göre Pepe, şu ana kadar geride kalan 10 resmi maçın 8'inde forma giydi ve Beşiktaş bu dönemde 4 galibiyet 2 beraberlik elde etti. İki maçtan da mağlup ayrılan siyah-beyazlılarda Pepe 14 puanın karşılığı olarak 56 bin Euro kazandı. Habere göre yaklaşık 420 bin TL'lik prim elde eden Pepe, bu miktarın önemli kısmını kulüp çalışanlarına dağıttı.

İçinde 15'er bin ve 10'ar bin TL bulunan zarfları Bursaspor ile deplasmanda oynanacak maç için tesislerden ayrılmadan malzemeci, sağlık ekibi, mutfak ekibi ve güvenlik görevlerine dağıtan Pepe bu hareketiyle personelin gönlünde taht kurdu.

Siyah-beyazlılarda daha önce takımdan ayrılan Tosiç 2'şer bin dolar, Mario Gomez de 2'şer bin Euro dağıtarak Ümraniye personeliyle vedalaşmıştı.

Siyah-beyazlıların Brezilyalı futbolcu Adriano geçen yıl verdiği bir röportajda takımın en bonkör oyuncusu olarak Pepe'yi göstermişti.