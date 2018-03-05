Messi bir rekoru daha kırdı

Barcelona efsanesi Lionel Messi, kariyerindeki resmi maçlarda 600 gole ulaştı. Arjantinli forvet, bunu başaran 7. futbolcu oldu.

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) pazar günü Barcelona'nın Lionel Messi'nin frikik golüyle Atletico Madrid'i yenmesinin, Atletico ile puan farkını 8'e çıkararak liderliğini sürdürmesinin ötesinde anlamı vardı.

Bu, Arjantinli forvet oyuncusunun kariyerindeki resmi maçlarda attığı 600'üncü gol olarak tarihe geçti.

RONALDO'DAN SONRA

Real Madrid'in Portekizli golcüsü Cristiano Ronaldo'dan sonra Barcelona'nın forveti Lionel Messi de resmi maçlarda 600 gol barajını geçmeyi başardı.

'600'ler kulübüne' giren 30 yaşındaki futbolcu, 600 gole 747 resmi maçta ulaştı.

Bu gollerin 539'unu kulüp formasıyla, 61'ini milli takım formasıyla atan Arjantinli yıldız, gollerini Barcelona formasıyla lig ve ulusal kupalar, kıta içi turnuvalar (UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası, vb.), FIFA Dünya Kupası'nın yanısıra milli takım düzeyindeki turnuva ve A milli takımlar arasındaki hazırlık maçlarında sıraladı.

Barcelona A Takımı formasını 16 Ekim 2004'ten beri giyen Messi, La Liga'da 373, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 98, İspanya Kral Kupası'nda 47, İspanya Süper Kupası'nda 13, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 5, UEFA Süper Kupası'nda da 3 gol kaydetti.

3 Haziran 2017'deki UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Juventus filelerini 2 kez havalandırarak '600'ler kulübündeki' yerini alan Cristiano Ronaldo'nun ise Sporting Lizbon, Manchester United ve Real Madrid kulüplerinde 559, Portekiz Milli Takımı formasıyla da 79 olmak üzere 638 golü bulunuyor. Ancak Cristiano Ronaldo Messi'den 3 yaş büyük.

BICAN, ROMARIO, PELE, PUSKAS, MÜLLER

Josef Bican, Romario, Pele, Ferenc Puskas, Gerd Müller gibi futbol tarihinin efsaneleri arasına adını yazdıran Lionel Messi, futbol tarihine kariyerindeki resmi maçlarda 600 gole ulaşan 7. oyuncu olarak geçti.

2000'lerin başından beri yeşil sahalara damga vuran ve futbolun popülerliğini artırmasında büyük rol oynayan Ronaldo ile Messi'nin, tarihin en skorer 5 futbolcusuna yetişmesi pek kolay görünmüyor.

Önlerindeki en yakın isim Gerd Müller'i yakalamak için Ronaldo'nun 97, Messi'nin 135 gole ihtiyacı var.

Bunun için 16. sezonunu oynayan 33 yaşındaki Ronaldo'nun, 2017-18 sonrası 2 sezon daha benzer istatistikleri yakalaması, 14. sezonunu oynayan 30 yaşındaki Messi'nin de gol sayısı standardını 3 sezon daha sürdürmesi gerekiyor.