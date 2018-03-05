Beşiktaş Trabzonspor'u 'Babel'le avladı

Trabzonspor: 0 - Beşiktaş: 2



Süper Lig'de 24. haftanın açılış ve en önemli maçında zirve mücadelesi veren Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti.



Medical Park Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 71. ve 78. dakikalarda Babel kaydetti. 58. dakikada Vagner Love'ın yerine oyuna giren Negredo, Babel'in attığı iki golün de asistini yapan isim olarak dikkat çekti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 47 yaparak, 50'şer puana sahip Galatasaray ve Başakşehir'i takibini sürdürürken, Trabzonspor 36 puanda kaldı.

NEGRADO'NUN MORALİ BOZUK



Teknik Direktör Şenol Güneş'in yedek soyundurduğu Negredo maç öncesi ısınma hareketleri sırasında morali oldukça bozuktu. Negredo ısınmadan soyunma odasına girmesi dikkat çekti...

GÜNEŞ: 'TRABZON'DA GÖREVİME SON VERİLDİ'



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş maç öncesi yaptığı açıklamada Şenol Güneş: "Bizim futbol kültürümüzü değiştirmemiz gerekiyor. Biraz dengemizi ve aklımızı kaybettiğimizi düşünüyorum. Allah kolaylık versin. Herkes doğduğu yerde kalmak istiyor ama bakıyorsun aileler dağılıyor, çocuklar başka yere gidiyor, ayrılabiliyorsunuz. Rıza İstanbul'daki evinden ayrılmak ister miydi? Trabzonspor'dan son sefer hariç kendi isteğimle ayrılmadım, görevime son verildi."

MEHMETÇİK’E DESTEK



Medical Park Stadı’nda maç öncesi dev ekranlardan Afrin harekatına devam eden Mehmeçiğe destek videoları yayınlandı. Bordo-mavili taraftarlar da ‘Asla yalnız değilsiniz’ yazılı pankart açarak, ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ tezahüratları yaptı. Karşılaşma öncesi yapılan seremoniye ise her iki takım futbolcuları güvenlik güçlerinin üniformalarını giyen çocuklarla birlikte çıktı.

ESKİ ARKADAŞLAR HASRET GİDERDİ



Karşılaşma öncesi Sosa ve Olcay, geçmişte Beşiktaş’ta birlikte oynadıkları takım arkadaşlarıyla bir araya gelerek hasret giderdi. Beşiktaşlı Tolga Zengin de bordo-mavili oyuncularla sohbet etti.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI



Trabzonsporlu taraftarlar, Beşiktaş karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı. Tribünlerin tamamına yakınını dolduran bordo-mavili taraftarlar, karşılaşma öncesi de stat girişinde takımı meşalelerle karşıladı. Taraftarlar, ısınma sırasında ise futbolcuları tek tek tribüne çağırarak moral verdi. Beşiktaş taraftarları da kendilerine ayrılan bölümün tamamına yakınını doldurarak takımlarını yalnız bırakmadı.

U21’DE TRABZONSPOR GALİP



Bu arada U21 Ligi 24’üncü hafta mücadelesinde bugün Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmayı 1-0'lık skorla ev sahibi Trabzonspor kazandı. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golü 85’inci dakikada Mustafa Aksoy kaydetti.