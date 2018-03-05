Mücadelenin hemen başında havadan gelen topta istemsiz bir şekilde eliyle dokunana oyuncu rakibin hücumuna da engel olmuş oldu. Hakem Halis Özkahya, bu pozisyonda Tosic'e sarı kart gösterdi.
5 Mart 2018 21:38
Dusko Tosic Süper Lig tarihine geçti
Beşiktaş'ın Sırp savunma oyuncusu Dusko Tosic, Trabzonspor maçının 33. saniyesinde sarı kart gördü. Maç başladıktan sonra havadan gelen topu eliyle yumuşatan oyuncu böylelikle Süper Lig'de bu sezon en erken sarı kart gören oyuncu oldu.
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