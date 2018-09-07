Milli Takım'a ilk maçında Rusya şoku

A Milli Futbol Takımı, UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonu Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında bugün Rusya ile karşılaştı.

İLK 11’LER

Türkiye: Serkan, Şener, Serdar Aziz, Çağlar, Hasan Ali, Okay, Mehmet Topal, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Cenk Tosun

Rusya: Lunev, Dzhikiya, Kudryashov, Neustadter, Fernandes, Gazinskiy, Kuzyaev, Zobnin, Cheryshev, Erokshin, Dzyuba

Goller: Dk.13 Cheryshev, Dk.41 Serdar Aziz, Dk.49 Dzyuba

Turnuva statüsü

A ve B Liglerindeki 12'şer ülke, üçerli 4 grupta yer alacak. C Ligi'nde bir grupta 3, diğer 3 grupta dörder ülke milli takımı boy gösterecek. D Ligi'nde ise 4 grupta dörder ülke yer alacak. Liglerinde aynı grupta yer alan takımlar, birbirleriyle deplasmanda ve evinde olmak üzere maç yapacak.

B, C ve D Liglerinde gruplarını lider tamamlayan ekipler, sonraki turnuvada bir üst ligde mücadele edecek. A, B ve C Liglerinde gruplarını son sırada bitiren takımlar ise alt lige düşecek.

A Ligi'ndeki 12 takım arasında gruplarını ilk sırada tamamlayanlar, UEFA Uluslar Ligi'nin şampiyonunu belirlemek için 5-9 Haziran 2019'daki dörtlü finalde mücadele edecek.

UEFA Uluslar Ligi'ndeki A, B, C ve D Liglerinde gruplarını lider bitiren takımlar, kendi aralarında dörtlü final (yarı final, üçüncülük ve final maçları) oynayacak. Liderler, EURO 2020'ye elemeler sonucu katılım hakkı kazanmışsa söz konusu ligdeki gruplarda onlardan sonra en yüksek puana sahip takımlar, dörtlü finale kalacak. 2020'nin mart ayında yapılacak dörtlü finalleri kazanan 4 takım, EURO 2020'ye katılacak.