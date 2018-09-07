CHP'den engelli sporcuları umutlandıran kanun teklifi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, engelli vatandaşların yüzde 3 olan kamuda istihdam oranının yüzde 4’e, sporcu olduklarını belgeleyen engellilerin de ikamet ettikleri ilerin il özel idareleri ve belediyelerine doğrudan istihdam edilmesi için Kanun Teklifi hazırladı.

Engellilerin istihdam oranlarının artırılması ve engelli sporcuların doğrudan kadroya alınması konusundaki Kanun Teklifini TBMM Başkanlığına sunan Gürer, engellilerin yaşam kalitesini yükseltebilmek için toplumun tüm kesimlerine görev düştüğünü söyledi.

Engelli sporcuların istihdam sorunu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, konuyla ilgili açıklamasında engellilere yönelik çalışmalara ilişkin 2005 yılında çıkarılan Engelliler Hakkındaki Kanun kapsamında bazı uygulamaların yürürlüğe girmesine rağmen engelli sporcuların kamuda istihdamı konusunda bir çalışma yapılmadığına dikkat çekti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer

Engelli istihdamı yetersiz

Engelli sporcuların birçok alanda başarılı olmalarına karşın destekten mahrum bırakıldığına vurgu yapan Gürer, “Engellilerin yaşam kalitesini yükseltebilmek için toplumun her kesimine önemli görevler düşmektedir. Kamuda istihdam eden engelli oranının %3 olması istihdamın yetersiz olduğunu göstermektedir. Bu oranın yukarıya çekilmesi ayrıca engelli sporcuların kamuda istihdamının artırılması engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini artırması hususunda yerinde bir adım olacak ve engelli vatandaşlarımız için farkındalık yaratacaktır” ifadelerini kullandı.

İstihdam oranı yüzde 4’e çıkarılmalı

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53’üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “% 3” ibaresi “%4”, ikinci cümlesinde yer alan “% 3’ün” ibaresi “%4’ün” şeklinde değiştirilmesi hakkında verdiği kanun teklifinde, fıkranın ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere “Sporcu olduklarını belgelendiren engelliler, ikamet ettikleri yer il özel idaresi veya belediyelerine başvurmaları halinde, %4 oranı dikkate alınmadan, ilgili kadrolara yerleştirilirler.” ibaresinin eklenmesini önerdi.

CHP Milletvekili Gürer, “Vermiş olduğumuz Kanun Teklifi ile sporcu olduklarını belgeleyen engellilerin, yaşadıkları illerin il özel idareleri ve belediyelerinde doğrudan kadroya alınmaları amaçlanmıştır” açıklamasında bulundu.