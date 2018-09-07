Beşiktaş, Malatyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

İSTANBUL (DHA) - Basına kapalı olarak yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı.

Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, kondisyon koşuları ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarı sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana milli takımlarda olan Adem Ljajic, Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin, Domagoj Vida, Gary Medel, Pepe, Ryan Babel, Utku Yuvakuran, Fatih Aksoy ve Dorukhan Toköz katılmadı.

Siyah beyazlı ekip hazırlıklarına yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.