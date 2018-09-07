Fatih Terim: Yabancı sınırının konuşulmasından sıkıldım

Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, antrenman sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Forvet transferi ve yabancı sınırı hakkındaki düşüncelerini söyleyen Fatih Terim, yabancı kuralının tartışılmasından artık sıkıldığını belirtti. Forvet transferi konusunda ellerinden geleni yaptıklarının altını çizen Fatih Terim, Galatasaray taraftarlarından kendilerine destek vermelerini istedi.

Konuşmasına Younes Belhanda konusuyla ilgili başlayan Terim, "Belhanda, defalarca uyarmamıza rağmen Trabzonspor maçında o hatayı yaptı. Biz kendi içimizde gereğini yaparız" dedi.

Terim, Galatasaray'ın transfer dönemindeki sessizliğine yönelik eleştiriler hakkında "Yaklaşık aydır 4000 kadar oyuncuyu eledik. Çok istedik şu olsun diye ama bazen kulübü daha fazla rakam istiyor, oyuncu başka tercihleri gündeme getiriyor. Son günlerde bile almak için çok uğraştık ama bazen 0'a verilebilecek oyuncular için bile çok para istendiği oluyor. Forvet alınmazsa Galatasaray biter diyorlar. Orkestrada 1 tane enstrüman olmadığında parçanın çalınmadığını hiç gördünüz mü?" açıkamasında bulundu.

"Galatasaray sahaya 11 kişi çıkıyorsa eksik değildir"

Tecrübeli teknik adam Şampiyonlar Ligi'nde mevcut kadronun başarılı olabileceğini söyledi ve şu açıklamalarda bulundu:

"Şampiyonlar Ligi'nin parçasını mevcut oyuncularla beraber söylemeye çalışacağız. Olur mu, olur. Yaptık. Hakkıyla şampiyon olmuş bir takımdan bahsediyoruz. Galatasaray sahaya 11 kişi çıkıyorsa eksik değildir. Arkamıza çok güzel bir rüzgar aldık. Eksiklerimize rağmen çok önemli bir yol aldık ve şampiyon olduk. Müthiş bir enerji ve sinerjimiz var. Benim, ekibimin, çalışanların, kulübümüzün arkasında olsunlar. Ben Fatih Terim olarak en azından onlara her zamanki gibi mevcut kadromuzun daha da fazla performans vererek elden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağımızın sözünü verebilirim"

"Yabancı sınırı işinin konuşulmasından sıkıldım ben"

Fatih Terim, gündemde olan yabancı sınırı konusununda da "Yabancı sınırı işinin konuşulmasından sıkıldım ben. Bu işin çıkmasında, uygulanmasında ben varım. Beraber çalıştığımız yönetici arkadaşlarla o gün bu konuda çok nettik. Bugün ne oldu da tekrar buraya dönüldü bilemiyorum. Bu kural 14 yabancı kuralı değil, 14 Türk kuralı. Siz 14 Türk almak zorundasınız ama 14 yabancı almak zorunda değilsiniz. Yabancı serbestliği ile ilgili birçok olumlu şeyler söylediğimi hatırlıyorum. O gün ne dediysem, bugün aynı yerdeyim, aynı şeyleri söylüyorum. Yüksek rakamlı Türk oyuncular stabile oldu. Yüksek parayla oynamayıp yedek kalan Türk oyuncular Avrupa'yı tercih ediyor. 6+2'den 5+2'ye, oradan da 4+2'ye düşecekti. Ben de serbest olması gerektiğini söyledim. Riski alıyor musunuz dediler, alıyorum dedim. Bu şekilde Avrupa Şampiyonası'na gittik. Bazı şeyler olmasa Dünya Kupası'na da gider miydik? Ben giderdik diye düşünüyorum. 4 tane yabancıyla Avrupa şampiyonu olmuş bir hoca olarak ne diyebilirim ki? Ben her yasağa karşı çıkmış biriyim, hala da oradayım. Ama sıkıldım ben" ifadelerini kullandı.

Neden böyle bir değişiklik isteniyor?' sorusuna Terim: "Ben de bilmiyorum. Herhalde kulüplerimiz son sözü söyleyecek. Başkan müsaade ederse ben de Galatasaray'ı bu konuyla alakalı başkanla beraber temsil etmek isterim."