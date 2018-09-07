Salami forma giymeden ayrıldı!

Peşinatını alamadığı gerekçesiyle daha önce de kriz çıkarıp kapıdan dönen, geçtiğimiz gün de antrenmanlara çıkmama kararı alıp tesisleri terkeden futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla bedelsiz olarak sonlandırıldığı açıklandı.

Salami, Denizlispor’da hiç forma giymeden ayrıldı. Olağanüstü kongre sürecine giren yeşil-siyahlılarda Başkan Mustafa Üstek, 20 Eylül’de yapılacak genel kurul öncesi yönetime talip bir adayın mutlaka çıkacağını söyledi.

"Bir arkadaşımızın bayrağı devralmasını istiyorum" diyen Üstek, "Omuzlarımızdaki yük ağır. Sponsorluk beklentimiz gerçekleşmedi. En mantıklısı kongreye gitmekti. Kulübün önünü açmak istiyorum. Bir aday çıkmasını umut ediyorum. Yönetimdeki arkadaşlarımızla dostuz.

Onlarla ilgili sorunum yok ancak maddi anlamda önümüzde engeller var, tıkandık. Ben olayım olmayayım yönetim kurulu oluşturulurken destek veririm. Kim ne veriyorsa 2 katı vermeyi taahhüt ediyorum. Her türlü desteğe hazırım. Aday çıkmazsa da Denizlisporu sahipsiz bırakmayız. Denizlispor kayyuma kalmaz" diyerek adaylığa açık kapı bıraktı.