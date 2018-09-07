İspanya Milli Takımı'nda sıkıyönetim

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis Enrique, oyunculara aralarında yemek sırasında cep telefonu yasağının da olduğu yeni kurallar getirdi.

İspanya'da Enrique dönemi sadece sahada değil, saha dışında da değişiklikle başladı. Yeni takımda aralarında Barcelona'dan Jordi Alba ve Atletico Madrid'den Koke'nin de olduğu bazı oyunculara yer vermeyen Enrique, eski başarılı günlere dönebilmek için futbolcuların davranışlarını da düzenleyen bazı kararlar aldı.

İspanya basınında yer alan haberlere göre, teknik adam ilk olarak oyuncuların yemek sırasında cep telefonu kullanmasını yasakladı. Antrenman sonrası verilen serbest zamanı da kaldıran Enrique, ayrıca oyuncuları çok fazla iskambil ve video oyun oynamamaları konusunda da uyardı.

"DİSİPLİNLİ OLMAK İYİDİR"

Getirilen diğer bir uygulama da, futbolcuların maçlar arasında aile üyeleri ya da yakınlarıyla görüşmelerinin kaldırılması oldu.

Oyunculardan Isco, yeni kurallardan şikayetçi olmadığını belirterek, "Her zaman biraz disiplinli olmak iyidir." dedi. Yemek sırasında cep telefonu yasağınını da iyi bulan Isco, "Çoğu zaman takım arkadaşlarımızla iletişim kurmak ve konuşmak yerine cihazlara odaklanıyoruz." ifadesini kullandı.