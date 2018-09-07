Adriano için karar verildi

Gelen birçok cazip teklifi reddeden ve 'Burada mutluyum' diyen 33 yaşındaki tecrübeli sol bek, Beşiktaş'a 1+1 yıllık imza atmayı kabul etti.

Beşiktaş'a geldiğinden bu yana çalışkanlığı ve profesyonelliği ile alkış toplayan Brezilyalı Adriano yuvada kalıyor. 33 yaşındaki sol bek yönetime, 'Burada olmaktan çok mutluyum. Futbol kariyerime siyah-beyazlı formayla nokta koymak istiyorum. Gerek taraftarlar, gerek takım arkadaşlım bana çok büyük destek veriyor. Siz de uygun görürseniz yeni sözleşmeye hazırım' mesajını verdi.

Beşiktaş'ın için Çin'i reddetti

Adriano'nun sıcak tavrına aynı şekilde yaklaşan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın 1+1 yıllık sözleşme konusunda olumlu yanut verdiği bildirildi. Türkiye'de kalmak için Çin ve Ortadoğu'dan gelen cazip teklifleri düşünmeden geri çeviren tecrübeli oyuncunun seçimin ardından yeni sözleşme imzalası bekleniyor. Teknik Direktör Şenol Güneş'in de Adriano'nun kalma kararına çok sevindiği öğrenildi.