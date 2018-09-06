Türk basketbolunun duayen isminden acı haber

Basketbol efsanesi, usta yorumcu İsmet Badem trafik kazasında vefat etti. İsmet Badem'in oğlu Burçin Badem acı haberi Twitter'dan duyurdu.

İsmet Badem kimdir?



Basketbol dünyasının sevilen isimlerinden, bir nesle basketbolu sevdiren İsmet Badem hayatını kaybetti.

İsmet Badem kazadan 2 saat önce Instagram'dan paylaşmış

İsmet Badem'in oğlu Burçin Badem Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Babam İsmet Badem'i yaklaşık 1 saat önce kaybettik. Şu anda Çanakkale'ye gidiyorum. Ayrıntılı bilgilendirme yapacağız." dedi.

İsmet Badem, bugün saat 15:00 sıralarında sosyal medya hesabından, bölgede motosiklet ile yaptığı geziden takipçilerine bir fotoğraf paylaşmıştı.

Badem fotoğrafının üzerine yazdığı notta, "Dostlarla Çan-Biga Turu" ifadelerini kullanmıştı.