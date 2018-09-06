6 Eylül 2018 17:39

Türk basketbolunun duayen isminden acı haber

Basketbol efsanesi, usta yorumcu İsmet Badem trafik kazasında vefat etti. İsmet Badem'in oğlu Burçin Badem acı haberi Twitter'dan duyurdu.
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İsmet Badem kimdir?İsmet Badem kimdir?


Basketbol dünyasının sevilen isimlerinden, bir nesle basketbolu sevdiren İsmet Badem hayatını kaybetti.

İsmet Badem kazadan 2 saat önce Instagram'dan paylaşmışİsmet Badem kazadan 2 saat önce Instagram'dan paylaşmış

 

İsmet Badem'in oğlu Burçin Badem Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Babam İsmet Badem'i yaklaşık 1 saat önce kaybettik. Şu anda Çanakkale'ye gidiyorum. Ayrıntılı bilgilendirme yapacağız." dedi.

 İsmet Badem, bugün saat 15:00 sıralarında sosyal medya hesabından, bölgede motosiklet ile yaptığı geziden takipçilerine bir fotoğraf paylaşmıştı.

Badem fotoğrafının üzerine yazdığı notta, "Dostlarla Çan-Biga Turu" ifadelerini kullanmıştı.

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