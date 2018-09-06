Türk basketbolunun duayen isminden acı haber

Basketbol dünyasının sevilen isimlerinden, bir nesle basketbolu sevdiren İsmet Badem hayatını kaybetti.
İsmet Badem kazadan 2 saat önce Instagram'dan paylaşmış
İsmet Badem'in oğlu Burçin Badem Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Babam İsmet Badem'i yaklaşık 1 saat önce kaybettik. Şu anda Çanakkale'ye gidiyorum. Ayrıntılı bilgilendirme yapacağız." dedi.
İsmet Badem, bugün saat 15:00 sıralarında sosyal medya hesabından, bölgede motosiklet ile yaptığı geziden takipçilerine bir fotoğraf paylaşmıştı.
Badem fotoğrafının üzerine yazdığı notta, "Dostlarla Çan-Biga Turu" ifadelerini kullanmıştı.