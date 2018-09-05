Konyaspor'da Fenerbahçe mesaisi başladı

Tolga YANIK / KONYA (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Atiker Konyaspor, 4 günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana ülkelerinin milli takımlarında bulunan Serkan Kırıntılı, Nejc Skubic, Deni Milosevic, Amir Hadziahmetovic, Abdou Razack Traore ve Wilfred Moke katılmadı.

Paolo Hurtado takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 5’e 2 ile devam etti. Antrenman Rıza Çalımbay’ın da oynadığı çift kale maçla sona erdi.