Mersin'de düzenlenen ve Türkiye’nin en iyi cimnastikçilerinin yarıştığı Cimnastik Türkiye Şampiyonası sona erdi.

MERSİN, (DHA) - Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun 2018 yılı faaliyet programında yer alan şampiyona 3 gün sürdü. Mersin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen, 444 sporcunun Artistik, Ritmik, Aerobik ve Trampolin dallarında mücadele ettiği şampiyona birbirinde çekişmeli mücadelelere sahne oldu.



Mersinli sporcular Trampolin Cimnastik 13-14 yaş erkek kategorisinde Baran Topçu, Türkiye Şampiyonu, İsmail Eren Toroğlu, Türkiye ikinciliği ve Tuğrul Kağan Gülpak, Türkiye üçüncülüğü elde ederken, 15-16 yaş erkek kategorinde Emre Yağmur, Türkiye Şampiyonu olma başarısı gösterdi.

Olimpik Cimnastik Salonu'nda yapılan şampiyonası sonunda dereceye giren 26 sporcuya madalya ve başarı belgeleri Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş verdi.