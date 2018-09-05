5 Eylül 2018 11:13

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Fenerbahçe, oyuncu listesini UEFA'ya bildirdi.
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Sarı-lacivertli kulüpten UEFA'ya gönderilen listede Berke, Kameni, Dirar, Mehmet Ekici, Ferdi, Soldado ve Tolga Ciğerci yer almadı.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya gönderdiği listede şu oyuncular yer aldı:

Kaleci: "Volkan Demirel, Harun Tekin, Erten Ersu"

Defans: "Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Diego Reyes, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Yiğithan Güveli"

Orta Saha: "Mehmet Topal, Alper Potuk, Barış Alıcı, Jailson Marques Siqueira, Yassine Benzia, Aatıf Chahechouhe, Mathie Valbuena, Oğuz Kağan Güçtekin, Elif Elmas"

Forvet: "Islam Slimani, Michale Frey, Andre Ayew"

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