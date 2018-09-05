Beşiktaş'a sürpriz başkan adayı

Beşiktaş'ın 9-16 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkan Fikret Orman'ın ardından eski yöneticilerden Aziz Çankırı'nın da aday olacağı öğrenildi.

Beşiktaş'ta seçime az bir süre kala sürpriz bir başkan adayı ortaya çıktı. 9-16 Eylül tarihlerinde yapılması planlanan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da başkan Fikret Orman'ın yanı sıra eski yöneticilerden Aziz Çankırı'nın da adaylık için son hazırlıkları yaptığı öğrenildi. Orman'ın yakın arkadaşı ve eski ortağı olan Çankırı'nın adaylık için gereken 250 imzaya ulaşmasının an meselesi olduğu ve bu sayıyı sağladıktan sonra resmi başvuruyu yapacağı bildirildi.