Demirkol'dan Kocaman'a çok sert sözler

Fanatik Gazetesi yazarı Mehmet Demirkol, NTV Spor'da yayınlanan Spor Servisi programında Fuat Akdağ ile birlikte gündemi değerlendirdi. Demirkol, Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman'ı sert sözlerle eleştirdi. İşte Demirkol'un değerlendirmeleri:

''FENERBAHÇE HEZİMETE UĞRADI''

''Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynanan ilk maçta oyun olarak hezimete uğradı. İkincisindeyse 9 kişiyle alınan bir beraberlik var.

Fenerbahçe stadına gelen bir takımın ayaklarının titremesi lazım. Ama gel gör ki senin ayakların titriyor. Böyle olunca da ortaya çok kötü bir iç saha performansı çıkıyor.

Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin komutanıdır. Dolayısıyla pozitif olmak zorunda. Ben hayal satsın demiyorum ama seyirci ve takıma kötü sirayet ediyor söyledikleri.''

''KONYASPOR'UN HOCASI GİBİ''

''Aykut Kocaman'ın söylediklerini Başakşehir teknik direktörü söylemiyor. Söyledikleri şeyleri Konyaspor teknik direktörü söylese anlarım.

"Kontrol elimizden gitti." diyor. Yahu daha 10 hafta var. Sen zaten 10 hafta boyunca kazan, şampiyon olursun.''

''KAMENI'NİN NESİ İYİ?''

''Fenerbahçe'nin ciddi bir kaleci problemi var. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak...

Ve hiçbir takım kalecisine rağmen şampiyon olamaz. Kameni bilinmeyen bir kaleci değil, yıllardır piyasada. Ama nesi iyi belli değil.''

''TERİM VE GOMIS ŞAMPİYONLUK HEYECANI YARATMASA...''

''Fenerbahçe'de heyecan yok. O yüzden tribünler bomboş. Mesela Fatih hoca ve Gomis şampiyonluk heyecanı yaratmasa da Galatasaray stadı dolar mı?''

''O DEVİR BİTTİ!''

''Takım, seyirciyi tribüne çekmeli. Aykut hoca "Ben sıkıcı futbol oynatacağım ama stada gelin." diyor. Yahu o devir bitti. Artık insanlar için birçok eğlence kaynağı var.''

''ŞENOL HOCA VE AYKUT HOCA'NIN RUH HALİ KÖTÜ''

''Şenol Güneş ve Aykut Kocaman'ın ruh hali çok kötü. Şu anda ruh hali en iyi takım Galatasaray. Fatih Terim, milli takımdaki yaralarını kapatıyor.

Şenol Güneş, kendisine sözlü tacizde bulunanlara "Bunlar Fenerbahçeli." diyor. Nereden biliyorsun hocam ya?

Şenol hocam, sen Türkiye'nin zirvesindesin. Ne uğraşıyorsun bunlarla? Polis daha Fenerbahçe otobüsüne ateş edenleri bulamadı. Blokla gitsin.''

''GOMIS ÇOK SAYGIDEĞER''

''Gomis, çok saygıdeğer bir futbolcu. Mesela Kadıköy'de Gomis'e herhangi bir tepki gösterileceğini düşünmüyorum. Sevimli bir oyuncu çünkü...''

''GUARDIOLA, CENGİZ'İ İZLİYORDUR''

''Ben büyük kulüplerin Cengiz Ünder'i takip etmeye başladığını düşünüyorum. Mesela Guardiola falan göz ucuyla izliyordur Cengiz'i.''

(Fanatik)