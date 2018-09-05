Akhisarspor'un golcüsünden Galatasaray itirafı: Yalvardım

Football 1' e konuşan Seleznyov, “Transferin son gününde teklif geldi. Galatasaray'a gitmek için başkana yalvardım. Çünkü Galatasaray’da oynamak benim hayalimdi. Ancak ne beni dinlediler ne de Galatasaray'ı. Gitmeme izin vermediler” dedi.

Yeşil-siyahlı ekibin yönetimiyle arasında geçen diyaloğu da aktaran 33 yaşındaki golcü oyuncu şöyle devam etti: “Bana dediler ki ‘milyarlık bir teklif alsak da seni bırakmayız’. Dürüst olmak gerekirse bu can sıkıcı bir durumdu. Tabii diğer yandan size değer verildiğini gösteriyor ama dediğim gibi Galatasaray benim hayalimdi."

Kardemir Karabükspor’da 31 maçta 8 gol kaydeden Ukraynalı santrfor, Akhisarspor’da ise 25 maçta 12 gol kaydetti. Seleznyov, Türkiye’de en çok gol attığı takım olan Galatasaray’a ise 6 maçta 6 gol attı.