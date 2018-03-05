Derbi öncesi Trabzonspor'a büyük şok

Trabzonspor’a ekim ayında haciz gönderen futbolcusu Fabian Castillo, 6-7 aylık alacaklarının ödenmemesinin ardından yeniden harekete geçti. Castillo, bordo mavili kulübe bir haciz işlemi daha uyguladı.

Sporx’in haberine göre, Castillo’nun menajeri, ödenmeyen alacaklar için haciz memurları ve avukatlar ile Trabzon Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne geldi.

Haciz memurları, avukatlar ve Trabzonspor yetkilileri arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Trabzonspor bugün saat 20.00’de sahasında Beşiktaş’la karşılaşacak.