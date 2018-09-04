Mustafa Cengiz: Taraftar Euro kurunu unuttu

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TRT Spor'da katıldığı bir programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Cengiz'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

- Ben doğruları söylediğim sürece Galatasaray başkanıyım, yalan söylediğim anda başkan değilim.

- Bugün bana tepki de olabilir. Kendine göre beni yeterli görmeyebilir, yönetimi zayıf görebilir ama ben mücadeleyi bırakmam, asla siperi terk etmem. Ama komutanımız olan genel kurul ve taraftarlar, bırak derse siperden çekilirim.

- Taraftar bir forvet transferi olmadı diye kuru unuttu, Amerika'nın üzerimize yaptığı presi unuttu ve forvet transferini ana konu haline getirdi. Bu güzel bir şey. Tepkileri anlayışla karşılıyorum.

- Transfer, oyuncular, maça çıkış, diziliş... Hepsi teknik ekibe kalmış. Teknik ekibimiz Emre Akbaba'yı istedi. Futbolcu ile ben hiç görüşmedim, sadece imza töreninde tanıştım. Galatasaray'da başkan futbolcu transferine hiçbir zaman karışmaz.

- Fatih hocamız ayrıca bir marka. En az benim kadar Galatasaraylı ve benden fazla da Galatasaraylı. İyi ki var, kendisinin doğum gününü de bir kez daha tebrik ediyorum.

- Alanyaspor başkanı sayın Çavuşoğlu ile görüştük, Emre Akbaba için kendisinin bize teklifi 7 milyon euroydu. Öyle olunca hayır dedik. Sonra riskleri göze alarak ve futbolcu satacağımıza inanarak, 2,5 milyon euro teklif ettik. Sayın başkan bozuldu tabii ki.

- Emre Akbaba'nın çeşitli vesilelerle bizi istediğini hissettik. Açık açık bunu söyledi sosyal medyalarda da. Nagatomo'da da öyle oldu. Nagatomo'da da bir rakibimizin 4,5 milyon euroluk bir teklifi olduğu söyleniyor, ama biz görmedik.

- Rakibimiz bizim verdiğimizden 500 bin euro fazla maaş veriyordu. Orada olduğunu düşünün şu anda, taraftarın tepkisi ne olurdu? Forvet alamadığımız için bizi idam eden taraftar ne yapardı? Emre Akbaba'yı almak, bizim için bir prestij haline geldi.

- NEF olmasaydı da, Emre Akbaba transferini yapardık, o hale gelmişti iş. Bazen önemli olan prestijdir.

- Gomis ile ilgili her şeyin kararı teknik heyetteydi. Gomis'in kendisi de gitmek istiyordu, teknik heyet zorla göndermedi. Açıkça beyan ediyorum. Gitsin, istemiyoruz, itibarsızlaştıralım diye bir şey olmadı.

- Gomis'in maaşına zam yapın ya da sözleşmesini 2 yıl uzatın diye baskı yaptılar. Ben Galatasaray'ın menfaatleri için buradayım, 33-34 yaşında bir oyuncu. Kendileri gitmeyi istedi. Ya ücrete zam, ya uzat, ya da gitmek.

- Gomis ile Muslera arasında tartışma yok, yanlış duyulmuş. Sadece kendisi gol kralı, talep etmekte haklı, bazılarını kıyas göstermekte haklı. Menajerler kendilerine göre ücretinin artmasını istedi. Biz Fatih hocanın dediklerine bakarız.

- Modeste Florya'ya gelmiş, biz o konularda yokuz. Bizim önümüze imzaya gelir, biz buna bakarız. Futbolcu ile görüş, menajerlerle görüş, biz o işlerin içinde değiliz.

- Modeste'yi duyunca ben de araştırıyorum. Olay nedir dedim, hukuki sorun olduğunu söylediler. Duyar duymaz müdahale ettim. Biz mülkiyeliyiz, yarı hukukçuyuz. Baktığımızda çok büyük tehlike gördük. Yaklaşık 20 ile 30 milyon euro.

- Daha önce Türkiye'den iki kulüple, Rusya'dan bir kulüple, Almanya'dan bir kulübün ilgilendiğini gördük. Bunlar imzalamamış. Aynı anda bize Çin kulübünden bir mail geldi. Modeste'yi idmana çıkardığınız anda sizi FIFA'ya şikayet edeceğiz deniyordu.

- Adamlar 50 milyon euro harcamış Modeste için. Çin kulübü bize çok ağır laflar ediyordu, siz etik davranmıyorsunuz gibi. Bonservisini göremedik, tek taraflı fesih hiçbir şey ifade etmez. Siz tek taraflı boşanamazsınız.