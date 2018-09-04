Erzurumspor'dan Emre Belözoğlu'na tepki

ERZURUM (DHA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Mevlüt Doğan, haftasonu oynanan BB Erzurumspor - Medipol Başakşehir maçında Emre Belözoğlu ile taraftarlar arasında yaşanan gerginlik nedeniyle Belözoğlu'nun cezalandırılmasını istedi.

BB Erzurumspor'un resmi internet sitesinde başkan Mevlüt Doğan adına yapılan yazılı açıklamada hafta sonu oynanan Medipol Başakşehir maçının ilk yarısının bitiminde rakip takım oyuncusu Emre Belözoğlu’nun neden olduğu olaylara değinildi.

Kulüp başkanı Mevlüt Doğan ve yönetim kurulu adına yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Pazar günü oynanan ve hem maç öncesi, hem de maç sonrası iki kulüp yönetici, teknik adam ve oyuncular arasında son derece sıcak ilişkilerle sonuçlanan karşılaşmada, sadece rakip takım oyuncusu Emre Belözoğlu’nun neden olduğu olaylar bizi derinden üzmüştür. Sporun barış ve kardeşlik ruhuna büyük önem veren camiamız, daha önce yaptığı bu tür olaylarla da sürekli gündeme gelen bu kişinin açıkça saldırısına uğramıştır.

Maçın ilk yarı bitiminde takımımızın yedek kulübesine kadar yürüyerek, taraftara ağza alınmayacak şekilde küfür eden, tribüne çıkmaya çalışarak taraftarlarla kavga etmek isteyen Emre Belözoğlu, kendisini yatıştırmak isteyen yöneticimize de yumruk atmış, yine ağza alınmayacak sözler sarf etmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu’nun herkesin gözü önünde cereyan eden ve kameralara da açıkça yansıyan bu çirkin eylemle ilgili, sporun fair-play ruhuna aykırı hareket ederek herkese kötü örnek olan bu oyuncuya karşı yaptırım uygulayacağından şüphemiz yoktur."