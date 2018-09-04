Askıda Kombine Bilet Projesi start aldı

BURSA, (DHA) - Gürsu Uludağ Organize Sanayii Bölgesi’nin (OSB) Bursaspor Kulübü’nden aldığı toplu kombineler kullanılarak gerçekleştirilen “Askıda Kombine Bilet Projesi” kapsamında Gürsu Belediyesi’nin de desteğiyle 119 kız öğrenci futbolla buluştu.

Gürsu OSB, Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bursaspor işbirliğinde başlatılan projenin devamı olarak, Gürsu Belediyesi’nin desteğiyle Türkiye'de ismini kadından alan tek ilçe olma özelliği taşıyan Gürsu’da öncelik kızlara verildi ve 119 kız öğrencinin Bursaspor -Beşiktaş maçını izlemesi sağlandı.

Bursaspor sevgisini geniş tabanlara yaymayı hedefleyen projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kuruluşlara teşekkür eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Kızlarımızın gönüllü olarak katıldığı bu organizasyonla stadyumların havasının değişeceğini düşünüyoruz. Küfürün çok yaygın olduğu futbol müsabakalarındaki atmosferin kadınların dahil olmasıyla daha farklılaşacağını umuyorum. Oluşacak yeni atmosferle kadınların da futbola daha ilgi duyacağını temenni ediyorum. Bu amaçla gerçekleştirdiğimiz etkinlikle kızlarımızın o atmosferi yaşadıktan sonra hepsinin birer Bursaspor sevdalısı olarak futbola gönül vermelerini diliyorum" dedi.

“Ailece renklerine aşık olduğumuz Bursasporumuz’u Askıda Bilet Projesiyle Destekliyoruz” yazılı pankartla Bursaspor - Beşiktaş maçını izleyen gençler, tribünde futbol izleme keyfini yaşadı. Futbolu daha geniş kitlelere sevdirmek amacıyla hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında; engelli vatandaşlar, kadın taraftarlar, madalya almış sporcular, öğrenciler ve sevgi evlerindeki çocuklar futbolla buluşturuluyor.