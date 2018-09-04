Akhisarspor'da UEFA tarifesi

ZİRAAT Türkiye Kupası'nın son şampiyonu olarak UEFA Avrupa Ligi gruplarına direkt katılan Akhisarspor, Avrupa'da Krasnodar'la evinde oynayacağı ilk maçın bilet fiyatlarını açıkladı.

Sezon başında kombine kartları sadece lig ve kupa maçlarında geçerli olarak satışa çıkarıp UEFA için ayrı bilet fiyatları belirleneceğini duyuran yeşil-siyahlılar, Avrupa Ligi J Grubu'nda 20 Eylül'de Krasnodar'la oynanacak ilk maçla ilgili duruyu yaptı. Yönetim, maçın biletlerini kapalı tribün E, F, G, H bloklar 60, C, D, I, J bloklar 50, A, B, K, L bloklar ve maraton tribün 40, kale arkaları 30 ve misafir takım tribünü 35 TL olarak belirledi.

Yeni sezon öncesi lig ve kupada geçerli maraton tribün kombinelerini 600 TL'den satışa çıkaran ancak istediği satış gelirini tutturamayan Akhisarspor yönetimi, indirime gitti. Yönetim yine kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, doğu maraton kombine fiyat bilet fiyatını 600 TL'den 400 TL'ye düşürdü. İndirimden sadece aile, kadın ve 20 yaş altı öğrencilerin yararlanabileceği ve satışların da sadece Spor Toto Akhisar Stadyumu önündeki passolig gişelerinden bugünden itibaren yapılacağı bildirildi. Sezon başında kombineler 3 bin ile 300 TL arasında fiyatlarla satışa sunulmuştu.

TARAFTARDAN SİTEM VAR

Akhisarspor'un Yeşil-Siyah Taraftarlar Derneği, basın açıklaması yaparak yönetimin bilet fiyatı politikasını eleştirdi ve takımın yaşadığı zor günlerde yanında olmak zorunda olduklarını ifade etti. Dernek binasında yapılan açıklamada konuşan Yeşil-Siyah Taraftarlar Derneği Basın Sözcüsü Cengiz İlerigelen, "Bizler yeşil-siyah renklere her şartta ve koşulda bağlılığı asla sarsılmayacak olan gerçek Akhisar ve Akhisarspor sevdalılarıyız. Geçen senenin en önemli 3 kupasından 2'sine sahip bir takımın taraftarları olarak başarılı bir sezonun ardından tribünlerin boş kalmasından rahatsızız. Yıllarca iç saha maçlarımız için dahi yolları aşındırıp stadımıza henüz yeni kavuşmuş iken yapılan yanlış bilet ve kombine fiyatlandırması nedeniyle şehrin, taraftarların takıma küstürülmesi asla kabul edilemez. Unutulmamalıdır ki bizler müşteri değil koşulsuz menfaatsiz sevenleriz" dedi.

Taraftarlar, kazanılan 2 kupa için ilçede hiç kutlama programı yapılmamasını da eleştirdi.