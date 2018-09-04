Dev derbi öncesi faciadan dönüldü

Maça girmek için çabalayan taraftarların yarattığı arbede nedeniyle beş kişi yaralandı.

İskoçya Premier Lig’de Celtic ile Glasgow Rangers arasında 2 Eylül Pazar günü oynanan ‘Old Firm’ olarak adlandırılan derbi maç öncesi facia kıl payı atlatıldı. Dünyanın en önemli derbileri arasında yerini alan Celtic-Glasgpow Rangers maçına girmeye çalışan ev sahibi ekip taraftarları, sıkışıklığa neden oldu. Olayın görgü tanıkları, kalabalıktan dolayı insanların nefes alamadığını, duvarlara tırmanmaya başladıklarını ve birbirleri ezmeye başladıklarını söyledi. Sıkıntının, Celtic’in stadı Celtic Park’ın tribüne giriş güzergahı değiştiği için yaşandığı öğrenildi.

Yaşanan bu olay sonrası beş kişinin yaralandığı belirtildi. Yararlılardan birinin ise durumunun ağır olduğu ve hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi. Polis ve Celtic Kulübü yetkilileri, konu ile ilgili soruşturmayı sürdürdüklerini belirttiler. Celtic Park’ın girişinin değişmesi nedeniyle yaşandığı belirtilen olay hakkında açıklama yapan polis ekipleri, 800 kadar Glasgow Rangers taraftarlarının güvenliğini sağlamak için ev sahibi ekip taraftarlarının maça girmek için her zaman kullandığı sokağı kapattı.

Bunun üzerine Celtic Park’ın daha dar olan girişine yüzlerce taraftar yüklenmek zorunda kaldı. Normalde maça girişte iki yönden gelen Celtic taraftarının tek bir koridoru kullanmak zorunda kaldı. Birbirleri ile karşılaşan taraftarlar izdiham yaşanmasına neden oldu. Polis bunun üzerine Celtic taraftarlarının maça girişini durdurarak, her zaman kullanılan sokağı yeniden açtı. Böylece doğabilecek olası bir facia geç olmadan önlenmiş oldu.