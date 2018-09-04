Abdurrahim Albayrak açıkladı: Terim ile...

Hürriyet- Birçok transferde önemli rol oynayan, sarı kırmızılı takımın önemli isimlerinden Albayrak, transfer dönemi sonrası Terim’le arasının bozulduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Albayrak “Fatih hocam ile birlikte Galatasaray’ı 22.şampiyonluğuna ulaştırmak için uyumlu şekilde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Galatasaray’ın transfer döneminde teknik direktör Fatih Terim’in istediği forvet takviyesini gerçekleştirememesi birçok iddiayı gündeme getirdi. 4-0 kaybedilen Trabzonspor maçı sonrasında Fatih Terim’in “Transferler yazıyla ya da masa başından yapılmıyor” ifadesi ile yönetimi hedef aldığı yüksek sesle konuşulmaya başlanırken Terim ile 2. Başkan Abdurrahim Albayrak’ın arasının açıldığı önü sürüldü.

Emre Akbaba başta olmak üzere birçok transfer operasyonunda yer alan Albayrak iddialara şu yanıtı verdi: “Dünya bir araya gelse Fatih hocamla aramız bozulmaz. Bizim aramızda problem, sorun olmaz. Biz Fatih Terim ile kader birliği yaptık. Sonuna kadar da yapmaya devam edeceğiz. Trabzonspor maçından sonra da, bugün de defalarca konuştuk.

FORVET İSTEDİK AMA OLMADI

Galatasaray için gecemizi, gündüzüme katıp çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Forvet transferini çok istedik ama yapamadık. Bizler bu önemli görevi layıkı ile yapmaya çalışıyoruz. Ve aynı zamanda bizler de iyi bir Galatasaray taraftarıyız. Fatih hocam ile birlikte Galatasaray’ı 22.şampiyonluğuna ulaştırmak için uyumlu şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Büyük mesai ve emek harcayan başta Fatih hocamız olmak üzere teknik heyetimize destek olacağız”