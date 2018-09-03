Ronaldo, La Liga takımını satın aldı

Brezilyalı eski futbolcu Ronaldo, bu sezon İspanya Birinci Futbol Ligi'ne (La Liga) yükselen Real Valladolid'in çoğunluk hissedarı oldu.

Ronaldo, takımın başkanı Carlos Suarez ve Belediye Başkanı Oscar Puente ile Valladolid belediye binasında düzenlenen törene katıldı.

Futbolda elde ettiği tecrübelerinin kendisini bir kulüp sahibi olmaya hazırladığını kaydeden Ronaldo, "Rekabet edebilecek en iyi takımı kurmak istiyoruz ve yönetimde şeffaf olacağız." dedi.

Taraftarlardan da kendilerine güvenmelerini isteyen Ronaldo, "Birlikte olursak bizi yenmenin çok zor olacağını düşünüyorum. Herkesin bu kulübü inşa etmeye yardımcı olmasını istiyorum ve taraftarları bu projeye katılmaya davet ediyorum. Bize fikirlerinizi, görüşlerinizi, eleştirilerinizi ve umutlarınızı verin. Real Valladolid'in bugününün ve geleceğinin bir parçası olmanızı istiyorum." diye konuştu.

İspanya basını, Ronaldo'nun kulübün yüzde 51'lik hissesini 30 milyon avroya aldığını ve başkanlık görevini üstleneceğini yazdı.

Milli futbolcu Enes Ünal'ın da formasını giydiği Real Valladolid, 90 yıllık tarihinde 41. kez La Liga'da oynuyor. Takım, en son 2013-14 sezonunda La Liga'da mücadele etmişti.

Kariyerinde Real Madrid, Inter Milan, Milan ve Barcelona'da oynayan 42 yaşındaki Ronaldo, 1994 ve 2002'de Brezilya formasıyla iki kez Dünya Kupasını da kazanmıştı.