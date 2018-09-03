Fenerbahçe'nin sarı-kırmızı kabusu

Bu sezon tek galibiyet Guiliano ve Josef de Souza ile geldi.

Buse Nur ARSLANOĞLU - İSTANBUL, (DHA) - Başkan Ali Koç ve yönetimi ile birlikte yeni bir oluşum içine giren Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk 4 hafta geride kalırken elde ettiği 3 mağlubiyet, 1 galibiyetle büyük bir şok yaşadı.

Tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yapan sarı-lacivertlilerin, puan alamadığı 3 takımın da renginin sarı-kırmızı olması ise dikkat çekti.

Süper Lig'in ilk hafta karşılaşmasında Ülker Stadı'nda Bursaspor'u konuk eden sarı-lacivertliler, mücadeleyi Giuliano ve Josef de Souza'nın golleriyle 2-1 kazanmıştı. İkilinin Suudi Arabistan ekiplerine transfer olmasının ardından galibiyet yüzü göremeyen Fenerbahçe, 3 sarı-kırmızılı takımdan da puan alamadı.

SARI-KIRMIZI ŞOK

Süper Lig'in 2'nci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, İstanbul'a 1-0'lık mağlubiyet ile dönerken, 3'üncü hafta ise Göztepe'ye konuk oldu. Ancak sarı-lacivertliler bu karşılaşmadan da 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Fenerbahçeli taraftarlar tüm sonuçlara karşın Ülker Stadı'nı takımlarını desteklemek adına doldurdukları Kayserispor karşılaşmasında da büyük bir hayal kırıklığına uğrayarak, 2 kez öne geçtikleri karşılaşmadan mağlup ayrılan taraf oldular. Kayserispor'a evinde 3-2 yenilen sarı-lacivertliler, böylece karşılaştıkları 3 sarı-kırmızılı ekipten de puan alamadı.

Fenerbahçe, bu sezon ezeli rakibi olan bir diğer sarı-kırmızılı ekip Galatasaray ile ise 11'inci hafta Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak.

19 PUAN KAYBETTİ

Geçtiğimiz sezonun ilk haftasında Göztepe'ye konuk olan Fenerbahçe, İzmir ekibiyle 2-2 berabere kalarak sezona puan kaybıyla başlamıştı. Bunun yanı sıra sarı-lacivertliler, evinde Kayserispor'u konuk etmiş ancak bu mücadele de 3-3'lük eşitlikle sona ermişti.

Öte yandan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray ile geçtiğimiz sezon mücadele ettiği her iki karşılaşmadan da beraberlikle ayrılırken, sarı-lacivertliler her iki maçta 4 puan kaybemişti.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon ve bu sezonun henüz ilk 4 haftasında olmak üzere sarı-kırmızılı takımlarla karşılaştığı mücadelelerde 19 puan kaybetti.