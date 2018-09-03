Galatasaray'dan resmi açıklama geldi! Forvet neden alınmadı?

Bu sezon ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'da yetkili ağızdan transferle ilgili açıklama geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor deplasmanında adeta dağılan sarı-kırmızılılarda Fatih Terim maç sonrasında yaptığı açıklamada göndermede bulunmuştu. Galatasaray'ın başkanvekili Abdurrahim Albayrak, santrafor transferinin neden yapılmadığını açıkladı

Sabah'ta yer alan habere göre, Galatasaray'da 4-0'lık Trabzonspor bozgunu sonrası en çok konuşulan Gomis'in yerinin doldurulmaması oldu.

Forvet transferini gerçekleştiremediği için çok üzgün olan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın morali dönüş yolunda çok bozuktu.

Maç sonu konuşmak istemeyen Albayrak, dönüş yolunda yakın çevresine içini döktü. "Gittiğim her yerde 'Golcü alacak mısınız?' diye soruyorlardı" diyen sarı-kırmızılı yönetici transfer sürecini şu sözlerle anlattığı öğrenildi:

"Herkes transfer istiyor, inanın yönetim olarak biz de herkesten çok forvet istedik ama kulübün geleceğini de düşünmeliyiz. Gerçekleşmeyen transferlerin hesabını verebiliriz ama bu camia ikinci bir Avrupa cezasını kaldıramaz."



"Mali gerçekler ve UEFA ile anlaşmamız ortada. Eğer taraftarın istediği transferleri yapsaydık mali disiplin sınırını aşacak ve seneye şampiyon bile olsak belki Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecektik! İşte bunun hesabını kimseye veremezdik."

FATİH TERİM GÖNDERME YAPMIŞTI

Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli teknik adamı Trabzonspor'a 4-0 kaybedilen karşılaşmaın ardından açıklamalarda bulundu. Terim, forvet alamayan yönetime gönderme de yapmıştı. Fransız yıldız Gomis'in ardından takıma forvet transferi yapılmamasıyla ilgili konuşan Terim, "Transfer zamanlaması doğru hatta bazı yerlerde biraz daha uzun. Bir yandan Avrupa maçları oynuyorsunuz, bir yandan kendi liginiz."

"Ama masa başından transferler yapılmıyor, daktilolarla da yazılmıyor transferler. Futbol elle oynanmadığına göre ayakla oynanıyor. Transferler de ağızla yapılmıyor, masa başında da yapılmıyor." ifadelerini kullanmıştı.