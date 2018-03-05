Kenan Sofuoğlu'ndan şok karar!

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, şampiyon olmak için elinden geleni yapacağını ve kariyerini zirvedeyken sonlandırmak istediğini söyledi.

Haber 7'de yer alan habere gör, milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, şampiyon olmak için elinden geleni yapacağını ve kariyerini zirvedeyken sonlandırmak istediğini söyledi. Sofuoğlu, "Arkalarda kalıp da bu sporu bırakmak istemiyorum. Bu sene inşallah kariyerimi şampiyonlukla noktalayacağım. Başaramazsam farklı bir takımla gidip, daha güçlü bir motosikletle şampiyonluk mücadelesini verip, 2019'un sonunda bırakırım" ifadelerini kullandı.