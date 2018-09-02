Başakşehir bir attı, üç aldı

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Ligin 4.haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 1-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Ligin 4. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Medipol Başakşehir, 90 dakika sonunda rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı. Medipol Başakşehir üst üste 2. galibiyetini almayı başardı. Lacivert-turunculu ekibe deplasmanda galibiyeti getiren golü 25. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR PUANINI 9’A ÇIKARDI

Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Ligde puanını 9’a çıkardı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise haftayı 1 puanla kapattı.

Ligin 5. haftasında Medipol Başakşehir taraftarı önünde Antalyaspor’u konuk edecek. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 5. haftada deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.

Medipol Başakşehir evinde galip

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